Juan Luis Guerra Encabezará ceremonia de Coronación del Carnaval de Barranquilla 2026

El legendario cantautor dominicano liderará un elenco estelar que dará vida a la apertura oficial de la festividad más importante del Caribe colombiano

Barranquilla se prepara para vivir una noche inolvidable. El próximo viernes 13 de febrero, el emblemático Estadio Romelio Martínez abrirá sus puertas para albergar la ceremonia oficial que dará arranque al Carnaval de Barranquilla 2026, una celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y considerada una de las fiestas populares más significativas del continente americano.

La velada de gala congregará a miles de espectadores que serán testigos de la investidura de los nuevos monarcas del carnaval: Michelle Char, quien portará la corona como Reina, y Adolfo Maury, designado como Rey Momo para esta edición. Sin embargo, lo que convierte este acontecimiento en un evento sin precedentes es el espectacular cartel artístico que acompañará la ceremonia.

Encabezando la lista de intérpretes confirmados se encuentra Juan Luis Guerra, considerado uno de los iconos indiscutibles de la música latinoamericana a nivel mundial. El maestro dominicano, ganador de múltiples premios Grammy, promete ofrecer un espectáculo memorable que elevará la fiesta a dimensiones internacionales. Su presencia no solo resalta la importancia cultural del evento, sino que también proyecta el Carnaval de Barranquilla como una plataforma de clase mundial.



Complementando este lineup de primer nivel, se presentarán otros artistas de gran relevancia en la escena musical colombiana. Kapo, reconocido como uno de los referentes más destacados del género afrobeats en Colombia, aportará sus ritmos urbanos y contemporáneos. Por su parte, Diego Daza representará la tradición vallenata con su talento emergente que ha cautivado a miles de seguidores en todo el país. Cerrando esta alineación de lujo, el artista cartagenero Juan Carlos Coronel, quien participó en la interpretación de "Aquí suena Michelle", el himno oficial de esta versión del Carnaval, promete emocionar al público con su actuación.

El Estadio Romelio Martínez ha sido seleccionado estratégicamente como sede del acontecimiento. Su ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad facilita el acceso desde diversos sectores de Barranquilla, mientras que su infraestructura moderna garantiza excelente visibilidad desde cada rincón del recinto. Los organizadores han diseñado un esquema de ingreso optimizado para asegurar una experiencia cómoda y segura para todos los asistentes.

La producción del show promete ser espectacular, incorporando coreografías de alto impacto, manifestaciones auténticas de las danzas folclóricas tradicionales del Caribe colombiano, y toda la energía característica que hace del Carnaval de Barranquilla una experiencia única. El carisma y la presencia de los soberanos serán elementos centrales en una puesta en escena que fusiona tradición y modernidad.

Para aquellos interesados en ser parte de esta celebración histórica, las entradas están disponibles a través de la plataforma www.tuboleta.com, también en el call center 601 593 63 00 y en los puntos de venta físicos autorizados. Los asistentes podrán elegir entre diferentes zonas: Palcos Alfombra Roja, Palcos Oro, Palcos Plata, Pal Bailador, y las graderías Occidental, Oriental y Norte, cada una ofreciendo perspectivas únicas del espectáculo.

Como incentivo adicional, los organizadores ofrecen descuentos especiales en la adquisición de boletos hasta el 31 de enero, una oportunidad limitada para quienes deseen asegurar su lugar en condiciones preferenciales.

Con esta Coronación, el Carnaval 2026 arranca oficialmente, trayendo consigo una programación llena de tributos a las costumbres ancestrales y presentaciones artísticas de primer nivel. Porque como reza el lema carnavalero: ¡Quien lo Vive es quien lo Goza!