Clan del Golfo suspende negociaciones con Petro por sus acuerdos con Trump

Los mandatarios pactaron el martes en la Casa Blanca priorizar las acciones militares y de inteligencia contra tres mandos criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, el jefe del Clan.

