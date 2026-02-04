Trabajo sí hay: CNSC oferta 1.100 vacantes para ingresar a la Dian; hay 36 para Santander

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abrieron una nueva convocatoria pública para proveer 1.142 vacantes de planta en diferentes regiones del país, a través del proceso de selección DIAN 2676.

Las oportunidades están dirigidas a ciudadanos colombianos mayores de edad que cumplan con los requisitos exigidos y se distribuyen en los niveles asistencial, técnico y profesional. En detalle, se ofertan 79 vacantes asistenciales, 308 técnicas y 755 profesionales.

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 28 de enero hasta el 6 de febrero, y se realizan únicamente a través del sistema SIMO de la CNSC.

Vacantes en todo el territorio nacional



La convocatoria contempla cargos en varios departamentos del país, con mayor concentración en Bogotá D.C. (475 vacantes), seguido por Valle del Cauca (113), Antioquia (88) y Atlántico (66). En Santander se ofertan 36 vacantes, mientras que en Norte de Santander hay 29 disponibles.

Nuevos cargos y concurso abierto

Desde la CNSC se aclaró que los empleos ofertados no corresponden a convocatorias anteriores, ya que responden a necesidades específicas de la DIAN y no pueden ser provistos mediante listas de elegibles. Por esta razón, los cargos solo pueden ser cubiertos a través de concurso abierto, garantizando igualdad de condiciones y transparencia en el acceso al empleo público.

El proceso se desarrolla conforme al Decreto 927 de 2023, que regula los concursos de méritos y busca fortalecer la carrera administrativa y modernizar el talento humano de la entidad.

Perfiles, salarios y oportunidades para jóvenes

Entre las áreas de conocimiento requeridas se encuentran Administración, Economía, Derecho, Comunicación Social, Psicología, Sociología, Contaduría Pública, Ingenierías y Lenguas Modernas, entre otras.

Los salarios varían según el nivel del cargo:



Hasta $4.100.000 para el nivel asistencial

para el nivel asistencial Hasta $7.100.000 para el nivel técnico

para el nivel técnico Hasta $17.600.000 para el nivel profesional

Además, se destacan 276 vacantes dirigidas a jóvenes que buscan su primer empleo o personas sin experiencia, lo que representa una oportunidad para ingresar al sector público.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados deben realizar el proceso exclusivamente en la plataforma SIMO de la CNSC, donde también deberán pagar los derechos de participación:



$58.400 para niveles técnico y asistencial

para niveles técnico y asistencial $87.550 para los demás niveles jerárquicos

Cada aspirante solo podrá postularse a una vacante y no haber participado en la modalidad de ascenso.

Toda la información sobre reglas del proceso, requisitos y pasos de inscripción está disponible en la página oficial de la CNSC, en el apartado de procesos en desarrollo de la convocatoria DIAN 2676.