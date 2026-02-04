Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de una tradición muy arraigada entre los apostadores.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 4 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 3 febrero 2026 0622 - 1 Chontico Día 2 febrero 2026 5204 - 2 Chontico Día 1 febrero 2026 9666 - 5 Chontico Día 30 enero 2026 0740 - 5 Chontico Día 29 enero 2026 8861 - 7 Chontico Día 27 enero 2026 8016 - 0 Chontico Día 26 enero 2026 2549 - 8 Chontico Día 25 enero 2026 7739 - 7 Chontico Día 24 enero 2026 8916 - 0

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día cuenta con distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes gustos y niveles de riesgo. Estas opciones permiten a los jugadores elegir la estrategia que mejor se ajuste a sus expectativas:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se aciertan las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: se aciertan las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se acierta únicamente la última cifra.

Esta variedad de modalidades hace que el Chontico Día sea una opción versátil, ideal para quienes prefieren apuestas simples o para quienes buscan mayores premios con jugadas más complejas.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

El valor de las apuestas del Chontico Día es flexible y accesible para todo tipo de público. Los jugadores pueden participar con montos que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que permite ajustar la apuesta según el presupuesto y la estrategia de cada persona.

Esta característica ha sido clave para que el juego mantenga su popularidad y siga siendo una opción económica dentro de los juegos de chance en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Los requisitos pueden variar según el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, expedida dentro de los últimos 30 días.

De esta forma, los ganadores pueden reclamar sus premios de manera segura y conforme a la normativa vigente, en uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos del país.