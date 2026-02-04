Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de una tradición muy arraigada entre los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 4 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El Chontico Día cuenta con distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes gustos y niveles de riesgo. Estas opciones permiten a los jugadores elegir la estrategia que mejor se ajuste a sus expectativas:
Esta variedad de modalidades hace que el Chontico Día sea una opción versátil, ideal para quienes prefieren apuestas simples o para quienes buscan mayores premios con jugadas más complejas.
El valor de las apuestas del Chontico Día es flexible y accesible para todo tipo de público. Los jugadores pueden participar con montos que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que permite ajustar la apuesta según el presupuesto y la estrategia de cada persona.
Esta característica ha sido clave para que el juego mantenga su popularidad y siga siendo una opción económica dentro de los juegos de chance en Colombia.
Para reclamar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar la siguiente documentación:
Los requisitos pueden variar según el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT):
De esta forma, los ganadores pueden reclamar sus premios de manera segura y conforme a la normativa vigente, en uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos del país.