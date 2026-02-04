"Grave que fuerza política viole la Constitución": exregistrador y Pacto Histórico chocan por listas

En medio de la polémica por las listas del Pacto Histórico al Congreso, Mañanas Blu 10:30 retomó la conversación con el exregistrador delegado electoral Nicolás Farfán y con el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, quienes expusieron posiciones opuestas sobre las demandas y las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Farfán explicó que presentó 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional, cada una con causales específicas.

“Yo presenté en total 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional. Eso sí, cada una con una causal específica, de las cuales 8 de ellas versan sobre la violación del artículo 262 de la Constitución Política por haber superado el 15% del umbral”.

Sobre su motivación, aseguró que no actúa por encargo político. “A mí no me está pagando nadie, yo no le estoy haciendo el mandado a nadie. Yo estoy haciendo esto para que se cumpla la Constitución”.



Según el exregistrador, el problema de fondo es que se pretende desconocer la Constitución dependiendo de la conveniencia política.

“En Colombia no puede seguir echando camino que la Constitución y la ley está de adorno y que se acomoda según la conveniencia del operador político”.

En cuanto a las decisiones del CNE, detalló que en San Andrés y Nariño los fallos fueron definitivos en su contra; en Caldas, la decisión inicial también fue negativa, pero interpuso recurso de reposición; mientras que en Valle del Cauca el fallo fue a su favor, aunque está pendiente de revisión.

Farfán explicó que las decisiones varían según la causal analizada y defendió la postura del CNE cuando falla en contra del Pacto Histórico, al tiempo que criticó que se cuestione al organismo solo cuando las decisiones no son favorables.

“Las instituciones y las autoridades que toman decisiones no pueden catalogarse como buenas o malas según como le fallan”.

Sobre el caso de Bogotá, afirmó que guarda similitudes con el del Valle del Cauca y que, si el CNE mantiene la misma línea jurídica, la lista también debería ser revocada.

“La Constitución en ningún lado señala que cuando uno tiene una fuerza electoral importante o mayoritaria, está facultado o autorizado para violar la Constitución”.

Agregó que permitir ese tipo de situaciones sería más grave para la democracia. “Yo creo que es muy grave para la democracia colombiana que una fuerza política viole la Constitución (…) Claramente a mí me parece más grave permitirlo que no permitirlo”.

Farfán también se refirió a la recusación presentada contra el magistrado Álvaro Echeverry y a la participación de Iván Cepeda en la consulta, señalando que el trámite no se ajustó a lo establecido en el reglamento del CNE.

“Sorprendentemente el Consejo Nacional Electoral no le dio el trámite que establece el mismo reglamento del Consejo Nacional Electoral”.

Por su parte, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo rechazó los argumentos del exregistrador y sostuvo que se trata de una acción política coordinada en contra de su colectividad.

“Esto es el arte del engaño. Aquí no es un tema en derecho”. Ocampo aseguró que el CNE ha puesto obstáculos desde hace meses y cuestionó directamente a Farfán. “Esto viene armado desde adentro”.

También afirmó que existe una intención de impedir que el Pacto Histórico participe con listas fuertes en departamentos como el Valle del Cauca. “Esto no es un tema político. El que presenta el fallo es el señor Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático”.

Frente a los escenarios jurídicos, Ocampo explicó que evalúan modificar las listas o presentar recursos, de acuerdo con lo permitido por la ley. “La 1475 dice que cuando hay revocatorias (…) tenemos hasta un mes antes de las elecciones para modificar la lista”.