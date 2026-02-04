En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / "Grave que fuerza política viole la Constitución": exregistrador y Pacto Histórico chocan por listas

"Grave que fuerza política viole la Constitución": exregistrador y Pacto Histórico chocan por listas

Farfán explicó que presentó 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional, cada una con causales específicas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad