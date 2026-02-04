Persiste la alerta en el centro del Valle por emergencias causadas por lluvias

Las intensas lluvias registradas recientemente en varios municipios del centro del Valle del Cauca han generado emergencias por inundaciones, afectaciones en la movilidad y daños en viviendas, especialmente en Buga y Tuluá.

En la vía de la doble calzada, el amanecer estuvo marcado por inundaciones luego de que las quebradas Pueblo Nuevo y Presidente se desbordaran sobre la carretera, a la altura del peaje de Betania. Esta situación dificultó la movilidad durante varias horas, afectando a numerosos vehículos que transitaban por este importante corredor vial hacia el centro del departamento.

De igual manera, en la zona rural del municipio de Tuluá, varias viviendas resultaron afectadas por las lluvias. Algunas de estas estructuras quedaron seriamente dañadas, dejando a varias familias con pérdidas materiales y en condición de vulnerabilidad.

En el municipio de Buga, la emergencia es aún mayor, ya que más de 1.200 personas resultaron afectadas tras el colapso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que generó problemas sanitarios y de salubridad para la comunidad.



Ante esta situación, la Secretaría de Gestión del Riesgo adelanta labores de monitoreo en las zonas afectadas, con el fin de evaluar los daños y coordinar la entrega de ayudas humanitarias a las familias damnificadas.

Las autoridades continúan en alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias en la región.