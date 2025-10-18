Cuatro municipios de Santander en alerta roja por intensas lluvias e inundaciones

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el departamento de Santander mantienen en alerta roja a los municipios de Puerto Parra, Sabana de Torres, Simacota y Vélez, ante el riesgo de desbordamientos e inundaciones.

De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, los municipios de Cimitarra, Landázuri, El Carmen de Chucurí y Santa Helena del Opón se encuentran en alerta naranja, mientras que el resto del territorio departamental permanece en alerta amarilla por las persistentes precipitaciones que han generado emergencias en distintas zonas.

En el municipio de San Andrés, las lluvias torrenciales convirtieron las calles en verdaderos ríos, afectando viviendas y locales comerciales. En Málaga, el colapso del sistema de alcantarillado tras la creciente de la quebrada La Magnolia provocó inundaciones que afectaron varias casas.

En la provincia de García Rovira, las comunidades de Guaca, Concepción, Santa Bárbara y San Andrés reportan lluvias constantes, deslizamientos menores y aumento de caudales en quebradas rurales.



Las autoridades mantienen bajo observación los ríos Carare, Suárez, Chicamocha y Magdalena, que podrían desbordarse si las precipitaciones persisten.

La Oficina de Gestión del Riesgo Departamental informó que continúa activa su sala de crisis y el monitoreo permanente de los puntos críticos, con apoyo de organismos de socorro y las alcaldías locales.

Asimismo, hizo un llamado a las comunidades y conductores para que no intenten cruzar ríos o quebradas durante las lluvias, eviten arrojar basuras o escombros a los sistemas de alcantarillado y reporten cualquier emergencia a la línea 123 o a los números locales de Gestión del Riesgo.

El monitoreo seguirá durante las próximas horas, ante el pronóstico del Ideam, que advierte sobre posibles tormentas eléctricas y crecientes súbitas en varias regiones del departamento.