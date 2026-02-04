En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / De Shakira a Bad Bunny: los latinos que han hecho historia en el Super Bowl

De Shakira a Bad Bunny: los latinos que han hecho historia en el Super Bowl

Con los años, los latinos han hecho historia en el Super Bowl. Este año, se ha confirmado que el show de medio tiempo estará a cargo Bad Bunny.

Publicidad

Publicidad

Publicidad