De Shakira a Bad Bunny: los latinos que han hecho historia en el Super Bowl

La cuenta regresiva para el Super Bowl LX ya está en marcha y el mundo del deporte centra su atención en el Levi’s Stadium de Santa Clara, escenario que albergará la gran final de la NFL el próximo 8 de febrero. El duelo enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en un partido con múltiples ingredientes históricos y deportivos.

Los Patriots llegan tras una exigente victoria bajo condiciones extremas ante Denver y buscarán su séptimo trofeo Vince Lombardi, un logro que les permitiría convertirse en la franquicia más ganadora de la NFL en solitario, superando a los Pittsburgh Steelers, con quienes actualmente comparten el récord de seis títulos.

Enfrente estará Seattle, que intentará cobrarse revancha del Super Bowl de 2015, una final definida en los últimos segundos y que aún permanece en la memoria de los aficionados. Esta vez, los Seahawks llegan con una ofensiva comandada por Sam Darnold, decididos a cambiar la historia una década después.

Super Bowl LX: Seahawks vs. Patriots Foto: X; @nflmx

¿Quién es Christian González, el colombiano que busca hacer historia en el Super Bowl?

Para Colombia, la final tiene un atractivo especial con la presencia de Christian González, esquinero de los Patriots y una de las piezas más sólidas de la defensa durante la temporada. González, hijo del exjugador de Piratas de Bogotá, Héctor González, y hermano de la atleta olímpica Melissa González, podría marcar un hito al convertirse en el primer colombiano en disputar minutos oficiales en un Super Bowl.

Christian González Foto: AFP

Pero esta no es la única vez que un latino destaca en este escenario. Los latinos han hecho historia en el Super Bowl. Este año, se ha confirmado que el show de medio tiempo estará a cargo de la estrella global Bad Bunny.

Bad Bunny Foto: EFE.

Los artistas latinos que han hecho historia en el show de medio tiempo del Super Bowl

Shakira y Jennifer López – Super Bowl LIV (2020)

El show de medio tiempo del Super Bowl LIV, realizado en el Hard Rock Stadium de Miami, quedó marcado como uno de los más vistos y comentados de la historia. Shakira y Jennifer López encabezaron una presentación cargada de ritmos latinos, ante más de 60.000 asistentes y millones de espectadores en todo el mundo.



Christina Aguilera y Enrique Iglesias – Super Bowl XXXIV (2000)

En el año 2000, Christina Aguilera y Enrique Iglesias participaron en el Halftime Show del Super Bowl XXXIV, compartiendo tarima con Phil Collins y Toni Braxton, en una de las presentaciones más recordadas de esa época.



Gloria Estefan – Super Bowl XXVI (1992) y Super Bowl XXXIII (1999)

La trayectoria de Gloria Estefan en el Super Bowl es histórica. Su primera aparición fue en 1992, y regresó en 1999, cuando compartió escenario con Stevie Wonder.



Arturo Sandoval – Super Bowl XXIX (1995)

En 1995, el trompetista cubano Arturo Sandoval participó en el Halftime Show del Super Bowl XXIX, junto a artistas como Patti LaBelle, Teddy Pendergrass y Tony Bennett. El espectáculo estuvo inspirado en la saga cinematográfica Indiana Jones.



Miami Sound Machine – Super Bowl XXIX (1995)

Ese mismo año, la agrupación Miami Sound Machine, fundada por Emilio Estefan y con Gloria Estefan como voz principal en su etapa más conocida, también formó parte del show realizado en el Joe Robbie Stadium de Miami.