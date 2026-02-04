En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / JEP admite de forma provisional comparecencia del exmilitar José Leonairo Dorado

JEP admite de forma provisional comparecencia del exmilitar José Leonairo Dorado

Se evaluará, entre otras cosas, la información que entregue relacionada con la desaparición y el paradero del cuerpo de Irma Franco.

Publicidad

Publicidad

Publicidad