Colombia dice presente en los Juegos Olímpicos de Invierno con Fodstad y Vargas

Fredrik Fodstad es uno de los representantes colombianos en los Juegos Olímpicos de Invierno. El Comité Olímpico Colombiano (COC) eligió al colombo-noruego para representar al país en la disciplina de esquí cross-country. Fodstad, de 25 años, nació en Bogotá y a muy temprana edad emigró a Noruega, luego de ser adoptado por una pareja de ciudadanos noruegos.

En la disciplina de skeleton portará el uniforme colombiano Laura Vargas, también de 25 años. La deportista vive en Canadá, pero sus raíces colombianas permitieron que el Comité Olímpico Colombiano la respaldara. Es la primera colombiana en representar al país en esta disciplina, que consiste en que los atletas se lancen de cabeza por una pista de hielo, piloteando un trineo que puede alcanzar hasta los 140 kilómetros por hora.

¡AQUÍ ESTÁ COLOMBIA! 🟡🔵🔴



La delegación colombiana está lista para competir en los #JuegosOlimpicos de Invierno #MilanoCortina2026. 🌟



¡Falta 1️⃣ semana para @milanocortina26! 🇮🇹❄️@OlimpicoCol pic.twitter.com/dEimmh9ZSM — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) January 30, 2026

Colombia ha tenido participación continua en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 2010. En el ámbito latinoamericano también habrá otros exponentes, como el mexicano Donovan Carrillo, quien competirá en patinaje artístico, y Tiziano Gravier, que representará a Argentina en esquí alpino.

Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron este 4 de febrero a las 7:05 de la noche, hora local. Las justas se abrieron con el torneo mixto de curling en Cortina d’Ampezzo. Los encuentros entre Suecia y Corea del Sur, Gran Bretaña y Noruega, Canadá y República Checa, y Estonia frente a Suiza fueron los encargados de inaugurar la competencia.



Aunque las pruebas ya están en marcha, la ceremonia de apertura, que por primera vez en la historia se realizará en varias sedes, se llevará a cabo el viernes. Este acto dará inicio oficial a 19 días de competencia.

Las justas contarán con ocho deportes y 16 disciplinas. El esquí de montaña será la novedad en esta edición, junto a competencias tradicionales como salto de esquí, snowboard, hockey sobre hielo, esquí acrobático y esquí alpino. En total habrá 116 competencias y se estima que se entregarán 735 medallas.