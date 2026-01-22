Milán y Cortina se preparan para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

En Italia, Milán y Cortina d’Ampezzo serán las dos ciudades que albergarán los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. La ceremonia de apertura, en la que se presentarán Andrea Bocelli y Mariah Carey, se realizará el 6 de febrero en cuatro lugares en simultáneo. Uno de ellos será el estadio Giuseppe Meazza / San Siro, donde juegan los clubes europeos AC Milan e Inter de Milán.

Aunque algunas competencias se llevarán a cabo a partir del 3 de febrero, antes de que se alumbre oficialmente la llama Olímpica, tras la inauguración vendrán 16 días de deportes olímpicos sobre hielo. Entre las competencias destacadas están el hockey sobre hielo, el snowboard, el esquí y, la más aclamada, el patinaje artístico sobre hielo.

Juegos de invierno 2026 Foto: AFP

Los Juegos Olímpicos de Invierno culminarán el 22 de febrero en Verona. Habrá 16 disciplinas distintas, 116 competencias y se estima que se entregarán 735 medallas. Los últimos Juegos Olímpicos de Invierno se celebraron en 2022, en Pekín.