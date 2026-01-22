Djokovic, a tercera ronda del Abierto de Australia y va por 400 victorias en Grand Slam

El serbio Novak Djokovic avanza a la tercera ronda del Abierto de Australia. El número 4 del ranking ATP le ganó holgadamente al italiano Francesco Maestrelli, número 137 del mundo, de 23 años. El partido duró poco más de dos horas y culminó con el resultado 6-3, 6-2 y 6-2.

La próxima actuación de este tenista de élite será este viernes, 23 de enero, a las 7:00 de la noche, hora estimada. Competirá con el número 75 del ranking, Botic van de Zandschulp, proveniente de los Países Bajos.

Novak Djokovic Foto: AFP

¿Quién ganará el Abierto de Australia?

Djokovic es uno de los favoritos, junto con Carlos Alcaraz, para ganar el Abierto de Australia. En este periplo, el tenista serbio cuenta con gran experiencia, al haberlo ganado en diez ocasiones. Dentro del circuito de Grand Slam, que se compone por el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, Djokovic ha ganado 399 partidos. Esto indica que, de ganar su próximo encuentro, lograría las 400 victorias, un récord histórico que lo alejaría aún más del suizo Roger Federer, quien ha ganado 369 partidos. Djokovic, de 36 años, parece estar lejos de querer retirarse.