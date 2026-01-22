Santa Fe no para tras ser campeón de Superliga: confirma refuerzo con pasado en España

No pasaron 24 horas desde que Santa Fe se coronó campeón de la Superliga contra el Junior, con goleada incluida de 3-0, y el equipo capitalino ya confirmó un nuevo refuerzo con pasado en España y Brasil para lo que será su participación en Copa Libertadores y la liga.

La llegada de este nuevo jugador se da luego de que el técnico Pablo Repetto manifestara a los medios de comunicación que solo le hacía falta dos futbolistas para completar la nómina que afrontará el torneo internacional más importante de clubes de Sudamérica.



Nuevo defensa en Santa Fe

Se trata del central Juan Sebastián Quintero, de 30 años, quien viene de jugar con el Deportivo Cali durante todo el 2025. Este defensor se caracteriza por su juego aéreo y el liderazgo que aporta en la primera línea.

Juan Sebastián Quintero con Santa Fe X: @SantaFe

Quintero también ha jugado en España con el Sporting de Gijón y en Brasil con Fortaleza, Juventude, Vasco da Gama y Vila Nova. Mientras que en Colombia, además de tener ciclos en el conjunto azucarero, también ha defendido las camisetas del Deportivo Pereira, donde es recordado por su buen nivel en los partidos de la Copa Libertadores.

Juan Sebastián Quintero Foto: Deportivo Pereira

Con su estatura de 1,84 metros, los hinchas de Santa Fe están a la expectativa de lo que podría ser la dupla de centrales del equipo con Quintero y el argentino Emanuel Olivera.



Estadísticas de la última temporada

Con el Cali, durante todo el 2025 disputó 28 partidos, incluyendo las dos ligas y la copa. Además, anotó en dos ocasiones, recibió cinco tarjetas amarillas y dos rojas. Ahora, con el actual campeón de la Superliga, deberá ganarle el puesto a Víctor Moreno o Iván Scarpetta, quienes han sido los últimos compañeros en la defensa con el turro Olivera.



Quintero se unirá a los entrenamientos de Santa Fe, bajo la dirección de Repetto, y se deberá esperar que el técnico tomé la decisión de incluirlo en el grupo de convocados para un próximo partido.