"En la derecha está pasando algo peligroso": Jota Pe Hernández advierte problemas de ego

Tras las elecciones legislativas y con el nuevo Congreso ya definido, comienzan también los movimientos políticos hacia la carrera presidencial. En ese escenario, el senador Jonathan Ferney Hernández, más conocido como Jota Pe, de la Alianza Verde, lanzó una advertencia sobre lo que está ocurriendo en los sectores de derecha del país.

En entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el congresista —quien volvió a ser el senador más votado de su partido— aseguró que el principal problema de ese sector político no es ideológico, sino de liderazgo y egos. Según dijo, si no logran unirse, podrían quedar en desventaja frente a la izquierda en las elecciones presidenciales.

“En la derecha está pasando algo peligroso… y es la desunión que tienen en este sector”, afirmó el senador durante la conversación, en la que analizó el panorama político que deja la elección del nuevo Congreso.

Jota Pe Hernández advierte riesgos por la división en la derecha

Durante la entrevista, Hernández insistió en que el mayor desafío para los sectores que buscan enfrentar al petrismo es lograr acuerdos políticos.

El senador señaló que, mientras la izquierda suele unificarse alrededor de un solo candidato o coalición, en la derecha varios aspirantes compiten sin lograr consensos. Para él, ese escenario puede afectar seriamente sus posibilidades electorales.

“Es importante que el ego personal esté por debajo de los beneficios nacionales, del interés nacional”, afirmó.

El congresista puso como ejemplo los resultados electorales recientes y la capacidad de algunos sectores de presentarse con una sola bandera política. Según dijo, la unidad puede marcar la diferencia en una contienda presidencial. “Cuando hay unidad, se nota en las urnas”, explicó.



La reconfiguración de la Alianza Verde en el Senado

Hernández también habló sobre los cambios que tendrá la Alianza Verde en el próximo Congreso. A su juicio, la nueva conformación del Senado dentro del partido marca un giro frente a la legislatura anterior.

El senador señaló que varios congresistas cercanos a sectores de izquierda ya no estarán en el nuevo periodo, lo que, según él, cambia el equilibrio interno de la colectividad.

“Siento que es una lista del Senado ya no tan de izquierda radical, sino que podría jugar desde un centro con un próximo gobierno”, explicó.

El legislador aseguró que mantendrá sus banderas políticas en el nuevo periodo, entre ellas la lucha contra la corrupción, el control político al Gobierno y la defensa de temas de seguridad.



Su posición frente a la carrera presidencial

Sobre las elecciones presidenciales, Hernández dejó claro que aún no ha definido públicamente a quién respaldará en primera vuelta. Sin embargo, sí anticipó que apoyará a quien enfrente al candidato del petrismo.

En la entrevista mencionó a varios dirigentes que lo han contactado en las últimas semanas, entre ellos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aunque insistió en que su prioridad sigue siendo impulsar un acuerdo entre los distintos sectores. “Yo a todos les digo lo mismo: unión, unión, unión para rescatar a Colombia”, afirmó.

Para el senador, el reto de la derecha en los próximos meses será superar las divisiones internas y construir una candidatura fuerte que pueda competir con opciones del oficialismo en las urnas.