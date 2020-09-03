En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Alianza Verde

Alianza Verde

Congreso-AFP.jpg
Política

Lista de senadores para el nuevo Congreso 2026-2030 que se posesiona este 20 de julio

El senador Alfredo Deluque sentado al aire libre con traje azul y micrófono de solapa frente a una plaza de piedra.
Nación

Alianza Verde, En Marcha, AIS y AICO respaldarán a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado

Catherine Juvinao
Nación

Cathy Juvinao confirma escisión de la Alianza Verde y defiende la creación de un nuevo partido

Katherine-Miranda.jpg
Elecciones Colombia 2026

Katherine Miranda anuncia que votará por Abelardo De La Espriella

Amenaza referencia
Antioquia

Alianza Verde denuncia amenazas contra líder social del municipio de La Estrella: piden protección

Iván Cepeda
Elecciones Colombia 2026

Alianza Verde aprueba acuerdo para apoyar la candidatura presidencial de Iván Cepeda

Iván Cepeda
Noticias

Cepeda promete crear “sistema anticorrupción” mientras ultima acuerdos con Alianza Verde

Claudia López
Elecciones Colombia 2026

Claudia López sobre Partido Verde y apoyo a Iván Cepeda: "Era la crónica de una muerte anunciada"

Concejal Julián Felipe Triana
Elecciones Colombia 2026

“No soy mandadero”: Triana responde a críticas por apoyo del Verde a Cepeda

Jota Pe Hernández.jpg
Elecciones Colombia 2026

Jota Pe Hernández, de Alianza Verde: "No voy a estar donde esté Iván Cepeda"

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad