Hija de la fiscal asesinada Yolanda Paternina denunció que sufrió un atentado en Barranquilla

Agentes de la Policía Metropolitana iniciaron la búsqueda del hombre que según indicó Ketty Martínez Paternina, hija de la fiscal asesinada Yolanda Paternina, la tarde de este jueves tocó la puerta de su apartamento en la urbanización Almeda del Río, en el norte de Barranquilla y le apuntó con un arma que según afirma, tenía un silenciador.

Según Martínez el atentado no se pudo perpetrar luego de que al delincuente se le encasquillara el arma de fuego.

“Estoy en mi vivienda me tocan la puerta tres veces, abro la puerta consecutivamente no veo nadie. La tercera vez que abro la puerta un sujeto con una pistola con silenciador me apunta y pues enseguida sede a dispararme, pero cuando yo veo que hunde el dedo en el gatillo yo digo Dios mío y el arma procede a encasquillarse. El muchacho corrió por las escaleras y se ha desaparecido”, dijo la víctima.

Asegura que al momento del fallido atentado del que fue víctima, sus escoltas habían salido de la vivienda.

Ketty está segura que las amenazas en contra de su vida han surgido a raíz de que entró en una lucha por reabrir el homicidio de su madre, el cual fue declarado como de lesa humanidad. Dice que está en una lucha por demostrar que el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado por parapolítica, es el autor intelectual de su madre.

La hija de la fiscal y su familia llevan más de 20 años afirmando que Arana es el autor intelectual del asesinato de Yolanda, sin embargo, aún nadie se ha hecho responsable por este crimen cometido el 29 de agosto del año 2001 a manos de paramilitares.