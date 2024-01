Cuestionan aprobación de un cupo de endeudamiento por $3 billones para Barranquilla en el Concejo

Una lluvia de fuertes críticas sacude al Concejo de Barranquilla luego de que, en las últimas horas, se diera a conocer que la Comisión de Presupuesto aprobó el pasado 12 de enero un cupo de endeudamiento por $3 billones de pesos, pues esto, según veedurías políticas, sería como colocarle "una soga al cuello" tanto a las finanzas públicas como a las vigencias futuras del Distrito.

Una de las voces que se alzó en rechazo fue la de Reynaldo Torres, excandidato al Concejo por el Partido Alianza Verde y activista político, quien advirtió que si al saldo de la deuda pública, que sería de $2.7 billones de pesos actualmente, se le suman las vigencias futuras, la alarmante cifra podría llegar a los $4.1 billones de pesos.

Siendo así, explica que este modelo de crecimiento en materia de gasto público es “insostenible” dado que, entre otras cosas, ampliará el déficit fiscal de la ciudad y limitará los recursos futuros.

"Lanzamos una alerta porque esto fue aprobado en menos de una hora y sin mayor debate, sin embargo, la alerta también se basa en las recomendaciones que ha hecho hasta el Banco de la República que pide a Barranquilla reducir su gasto público para disminuir su déficit fiscal. Siendo así, ésta cifra nos llama poderosamente la atención", explicó Torres.

Así mismo, sostuvo que "el hecho de que se comprometan $3 billones de pesos para créditos implica consecuencias para el mediano y largo plazo de la ciudad en términos de sostenibilidad".

Además, Torres indicó que en un lapso de tres años se reducirá el coeficiente en gasto público, el cual pasará de un 73 % a tan solo un 28 %, teniendo en cuenta que la mayoría de los recursos deberán estar destinados solo al pago de la deuda.

Sin embargo, el concejal del Partido Conservador y uno de los siete miembros de la Comisión de Aprobación, Juan Camilo Fuentes, defendió la actuación de la Comisión de Aprobación y describió uo a uno los proyectos de gran envergadura que necesita la ciudad.

"¿Por qué negarle la posibilidad a Barranquilla? Estos recursos son para pavimentar más de 600 vías que se encuentran pendientes en la ciudad, para tapar más de 2.000 huecos que han deteriorado la malla vial, para fortalecer la malla en salud pública, para la reconstrucción de parques, mejoramientos en todo el equipamiento urbano... es decir, estos recursos podrán ser utilizados luego de la autorización del Concejo de Barranquilla".

Así mismo, defendió el buen puntaje que Barranquilla presenta en las entidades de riesgo que le dan una calificación positiva a la ciudad de Barranquilla para que "el alcalde pueda ir a la banca y, de acuerdo con su capacidad de endeudamiento, se le otorguen los recursos necesarios contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027".

Inclusive, el concejal Juan José Vergara considera que este monto sería muy inferior a lo que realmente esperaba que presentara el alcalde Alejandro Char, teniendo en cuenta los billonarios recursos que manejara en su Presupuesto Distrital para la vigencia 2024-2027.

"No nos da miedo, yo pensé que el alcalde hablaba de más dinero, pero me preocupa que sean solo $3 billones. Pues, a mi me parece que necesitamos mucho más que esto, esto es nada, para una ciudad de Barranquilla que durante estos 4 años va a tener $25 billones en su presupuesto", indicó.