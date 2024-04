“La paz tiene unos tiempos y si no es este se tiene que levantar la negociación”: Ariel Ávila

Ariel Ávila, senador por el Partido Alianza Verde, habló en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, sobre el proceso de paz y los atentados que ha tenido el norte del país a lo largo de la semana, esta crisis que se está presentando es una reacción mínima que demuestra que las fuerzas militares están operando, en la última semana las fuerzas militares lanzaron dos operativos militares y esta era una obvia respuesta para hacerle entender al Gobierno nacional que se debe levantar el cese al fuego y levantar la mesa de diálogo

“El gobierno está incumpliendo, 30 vehículos entraron al oriente caucano por Belalcázar huyendo del operativo militar, al final el estado se va a tener que dar cuenta que había que lanzar ese operativomilitar. La creación de este bloque Isaías Pardo no es parecido a las Farc porque no es una organización piramidal, es un intento de amarrar los bandos”, mencionó.

Y agregó, “Es una confesión de que‘Iván Mordisco’no tiene el control, no entran a los Llanos porque ya no tienen el control, la paz tiene unos tiempos, y si no es el tiempo hay que levantar la mesa de negociación”, dijo.

Además nombró a Otty Patiño alto comisionado del cual aseguró que no entiende los tiempos.“El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, le dio un norte a la negociación de paz con respecto a la justicia, el Gobierno tiene la obligación de volver a evaluar este proceso de paz, hay un hueco en el modelo de paz, además de una crisis en el modelo de seguridad. El señor Otty Patiño no entiende los tiempos políticos”, afirmó el senador Ávila.