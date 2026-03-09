David Racero rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por el caso del fruver

Horas después de las votaciones del 8 de marzo, en donde se eligieron consultas presidenciales, pero también congresistas y representantes a la Cámara, David Racero, quien fue reelecto, rindió indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre las 8:30 de la mañana llegó Racero a la sede norte del alto tribunal. La diligencia se llevó a cabo en el despacho del magistrado César Reyes y duró un poco más de cinco horas. La Sala de Instrucción lo investiga por la presunta comisión del delito de concusión.

A su salida de la Corte Suprema, Racero señaló que él siempre ha estado interesado en que se esclarezca esta situación y afirmó que nunca ha querido generar escenarios de presión o politizar la justicia en su caso en concreto.

David Racero Foto: X

El caso del fruver de Racero

La indagatoria de Racero se produce dentro de una investigación relacionada con denuncias sobre un establecimiento de frutas y verduras que sería de propiedad del congresista. De acuerdo con el material analizado por la Corte, Racero es investigado por presuntamente haber asignado funciones ajenas a la labor legislativa a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).



Según las versiones conocidas, el congresista habría presuntamente solicitado a un asistente legislativo atender el minimercado y rendir cuentas por texto y teléfono de actividades relacionadas con un negocio familiar de frutas y verduras ubicado en el barrio Villa Luz, en Bogotá. Estas supuestas solicitudes estarían sustentadas en conversaciones por chats que actualmente se encuentran en manos de la Corte Suprema y que hacen parte del expediente que estudia el despacho del magistrado Reyes.