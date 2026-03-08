En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Claudia López ganó la Consulta de las Soluciones 2026: trayectoria de la candidata presidencial

Claudia López ganó la Consulta de las Soluciones 2026: trayectoria de la candidata presidencial

Claudia López se impuso en la Consulta de las Soluciones al recibir 314.267 votos contra 24.178 de Huerta y se perfila como candidata de centro para las próximas elecciones presidenciales de 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad