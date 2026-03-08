Claudia López ganó la Consulta de las Soluciones 2026: trayectoria de la candidata presidencial

Este 8 de marzo, durante las elecciones legislativas en Colombia, la ciudadanía no solo eligió el Senado y la Cámara de Representantes, sino que además participó en las consultas interpartidistas.

Por lo tanto, entre ellas se llevó a cabo la Gran Consulta por Colombia, Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones, en las que participaban Leonardo Huerta y Claudia López. Esta última se impuso en las elecciones al recibir 314.267 votos contra 24.178 de Huerta, de acuerdo con el boletín 23 de la Registraduría, y se perfila como candidata de centro para las próximas elecciones presidenciales de 2026, escenario en el que competirá ante Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Paloma Valencia.

Claudia López Hernández se ha consolidado como una de las figuras políticas más influyentes en los últimos años. Su ascenso se ha llevado a cabo tras una extensa carrera política y un trabajo enfocado en la denuncia.



Vida y educación de Claudia López

Nacida en Bogotá en 1970, Claudia se crió en barrios como Galán y Candelaria La Nueva, al sur de la capital. Es hija de una maestra y su vida ha estado ligada a la educación pública. Aunque su sueño estaba en la medicina, el destino la acercó a la Universidad Distrital, donde se perfiló como una líder estudiantil e impulsó la 'Séptima Papeleta', un movimiento que logró la Asamblea Constituyente en 1991.

Su formación académica es una de las más sólidas en el escenario político: profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, con una maestría en Administración Pública en Columbia y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Northwestern.



Por otra parte, su vida personal también ha sido un símbolo de diversidad y cambio, al conformar una relación con su ahora esposa, la también senadora Angélica Lozano, rompiendo barreras en una sociedad tradicional.



¿Cuál es la carrera política de Claudia López?

Claudia López ha hecho parte de investigaciones que han revelado datos importantes sobre los últimos gobiernos. A mediados del año 2000 documentó los vínculos entre políticos y paramilitares, lo que más tarde se denominó parapolítica y que condenó a una decena de congresistas.

En el año 2014, López saltó a la política electoral y fue elegida como senadora. Ya en el Congreso lideró una agenda enfocada en la denuncia y donde impulsó la Consulta Anticorrupción en 2018. Por su parte, su estilo la llevó a ser una voz principal de la oposición y luego a la Alcaldía de Bogotá.



Su etapa en la Alcaldía de Bogotá

En 2019, Claudia López se convirtió en la primera mujer en ser elegida alcaldesa mayor de Bogotá. Su mandato durante 2020-2023 estuvo marcado por la pandemia del COVID-19, en donde dio prioridad al fortalecimiento del sistema de salud y a la creación del Ingreso Mínimo Garantizado.

Por su parte, durante su gestión se dejó en marcha la Primera Línea del Metro, obra que actualmente se ejecuta durante la alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Ahora, luego de recolectar más de 1,2 millones de firmas con su movimiento Imparables y tras ganar la Consulta de las Soluciones, Claudia López apunta a convertirse en la primera presidenta de Colombia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.