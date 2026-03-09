Murió el odontólogo de los famosos en Colombia y así lo despidieron en redes sociales

Una inesperada muerte impactó al mundo del entretenimiento colombiano. Este fin de semana se confirmó la muerte de Jimmer Hernández Amador, reconocido odontólogo especializado en estética dental que trabajó con varias figuras de la farándula nacional.

La lamentable noticia comenzó a circular el 8 de marzo a través de redes sociales, donde artistas, creadores de contenido y pacientes expresaron su dolor por la partida del profesional.

El fallecimiento fue comunicado inicialmente desde las cuentas oficiales de su clínica, Elite Cosmetic Dental, donde destacaron su legado dentro de la odontología estética. En el mensaje recordaron a Hernández como un profesional visionario cuya pasión por transformar sonrisas impactó a miles de pacientes, además de resaltar su liderazgo y calidad humana dentro de la institución que fundó.

Con más de una década de experiencia, el odontólogo se había consolidado como uno de los especialistas más solicitados en tratamientos estéticos dentales. Graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia y con estudios adicionales en la Universidade de São Paulo, Hernández logró posicionar su clínica en ciudades como Bogotá, Medellín y Villavicencio, además de abrir una sede en Miami.



Famosos lamentan muerte de Jimmer Hernández

Las reacciones de figuras del entretenimiento no tardaron en aparecer. La actriz Alina Lozano fue una de las primeras en pronunciarse públicamente y, visiblemente afectada, compartió un mensaje en sus historias de Instagram.

“Recibí la noticia muy triste del fallecimiento del doctor Jimmer… todavía no lo logro asimilar”, expresó, al tiempo que envió condolencias a su familia y recordó la cercanía que tenía con él como paciente.

Jimmer Hernández Instagram: @drjimmerhdez

Otras celebridades también dedicaron mensajes de despedida. La actriz Lina Tejeiro publicó una fotografía junto al odontólogo acompañada de un corazón roto y palabras de agradecimiento por los años de atención y amistad. A las muestras de afecto se sumaron figuras como Yolanda Rayo, además de personalidades del entretenimiento digital y la televisión que destacaron su profesionalismo y el cariño con el que atendía a sus pacientes.

Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento. Entretanto, se conoció que las honras fúnebres se realizarán en Capillas de la Fe, desde el 9 de marzo.