Terminó reunión de Paloma Valencia con Oviedo y Gran Consulta, ¿lista la fórmula vicepresidencial?

Los nueve integrantes que hicieron parte de la Gran Consulta por Colombia se reunieron en la casa de la senadora Paloma Valencia en la tarde de este lunes, 9 de marzo.

El encuentro duró aproximadamente tres horas y los ocho integrantes de la coalición le manifestaron a Valencia su disposición para apoyar la campaña en lo que ella considere necesario.

La reunión se dio en medio de la expectativa que hay por la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo sea la fórmula vicepresidencial de la senadora Valencia, sin embargo, sobre ese tema aún no hay una decisión definitiva.

Algunos de los integrantes de la coalición están de acuerdo con la idea de que Oviedo sea la fórmula vicepresidencial, teniendo en cuenta que logró más de 1.2 millones de votos en la consulta.



Sin embargo, la decisión final está en manos de la senadora Valencia quien ha dicho en diferentes oportunidades que ese tema lo abordará con los integrantes de la consulta, pero también con su partido, el Centro Democrático.

En esta reunión en la casa de Paloma Valencia estuvieron los nueve integrantes de la consulta, sin embargo, ayer no todos salieron con Paloma Valencia a acompañarla en su discurso una vez se conocieron los resultados.

Aníbal Gaviria no pudo estar presente ya que votó y esperó los resultados en Medellín y Juan Carlos Pinzón felicitó personalmente a Valencia, pero no estuvo en el momento del discurso.

Pinzón fue uno de los candidatos que se refirió a la reunión donde Paloma Valencia.

“Mil gracias doctora Paloma Valencia por la confianza, generosidad, y reflexiones con quienes participamos en la Gran Consulta por Colombia. Tiene claro el panorama y los pasos a seguir. El país necesita su victoria para cambiar el rumbo. Como lo hablamos y lo he dicho cuente con todo el apoyo. Todos los éxitos por el bien de los colombianos”, dijo Pinzón.

Es importante recordar que aunque Oviedo suena como fórmula vicepresidencial también podría aspirar a la alcaldía de Bogotá.

Además ha manifestado que apoya la consulta pero que tiene algunas diferencias con algunos temas, como por ejemplo la posición frente al acuerdo de paz