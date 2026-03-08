Abrazo entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo genera ovaciones: "Vice, vice"

La celebración por la victoria de Paloma Valencia en la Gran consulta por Colombia dejó una escena que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la jornada: el abrazo entre la candidata presidencial y Juan Daniel Oviedo, que desató ovaciones entre los simpatizantes del Centro Democrático y un coro espontáneo de “¡vice, vice!”.

El gesto se produjo en medio del ambiente de celebración tras conocerse los resultados que consolidaron a Valencia como candidata de la derecha para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Mientras los asistentes aplaudían el encuentro entre ambos dirigentes, algunos comenzaron a corear el nombre de Oviedo como posible fórmula vicepresidencial.

Con el 95 % de las mesas informadas, Valencia alcanzaba el 55,2 % de los 5.573.797 sufragios contabilizados en la consulta. La senadora superó por más de 1,8 millones de votos a Oviedo, quien obtuvo el 21,5 % del total.



Pese a quedar en segundo lugar, Oviedo terminó siendo una de las grandes sorpresas de la jornada electoral. El exdirector del Dane logró una votación mucho mayor a la que le proyectaban las encuestas, que lo ubicaban en un eventual tercer puesto.

De hecho, en el tercer lugar quedó el exsenador Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo y hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Durante su discurso tras la victoria, Valencia destacó el resultado de la consulta, en la que participaron nueve candidatos opositores al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del neocomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor”, afirmó.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático AFP

La candidata aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, impulsará “una Colombia incluyente” con una “economía fraterna” que permita mejorar los ingresos de los trabajadores.

No vamos a dejar ni un solo colombiano ni ningún adulto mayor ni ninguna niña atrás Paloma Valencia.

Valencia también tuvo palabras especiales para Oviedo, a quien agradeció por el resultado obtenido en la consulta.

“Juan Daniel, tu ejemplo nos inspira a amar lo diferente, a darlo todo por Colombia”, expresó la senadora desde la tarima.

El abrazo entre ambos, acompañado de los gritos de “vice, vice” por parte de los asistentes, dejó abierta la especulación sobre el futuro político de Oviedo dentro de la campaña presidencial, pero todo se definirá el 12 de marzo, cuando Valencia defina quién la acompañará en el tarjetón.