Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Elecciones Colombia 2026 / Abrazo entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo genera ovaciones: "Vice, vice"

Abrazo entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo genera ovaciones: "Vice, vice"

Ambos fueron los candidatos más votados en la Gran Consulta por Colombia. Ahora se espera que Valencia defina quién será su fórmula vicepresidencial, entre los que suena el exdirector del Dane.

