Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Elecciones Colombia 2026

Paloma Valencia y Claudia López ganan en sus respectivas consultas

Paloma Valencia y Claudia López ganan en sus respectivas consultas

La senadora Paloma Valencia ganó la consulta de la derecha y la exalcaldesa Claudia López se impuso en la del centro.

