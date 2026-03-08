Paloma Valencia y Claudia López ganan en sus respectivas consultas

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, ganó este domingo por amplia mayoría La gran consulta por Colombia, con lo cual se convirtió en candidata presidencial del sector de derecha para las elecciones del próximo 31 de mayo. En paralelo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue elegida como candidata de la coalición de centro en la consulta denominada “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”.

Con el 73,71 % de las mesas informadas en la consulta de la derecha, Valencia obtenía 2.307.581 votos, equivalentes al 55,6 % de los 4.150.099 sufragios contabilizados hasta ese momento, superando por más de 1,3 millones de votos a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, quien alcanzaba 886.338 votos (21,3 %). El tercer lugar fue para el exsenador Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con 231.749 votos (5,5 %).

El desempeño de Oviedo sorprendió durante la jornada electoral, ya que el candidato independiente realizó su campaña sin maquinaria política y en las encuestas previas figuraba como posible tercero. En la consulta participaron nueve aspirantes de distintos partidos opositores al Gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque desde el inicio Valencia aparecía como favorita en los sondeos de intención de voto.

Valencia, que cursa su tercer periodo legislativo, es abogada de la Universidad de los Andes y ha desarrollado su carrera política cercana al expresidente Álvaro Uribe, figura central del uribismo y líder del Centro Democrático.



Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático AFP

Claudia López se impone en la consulta del centro

En la consulta del centro, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue elegida candidata presidencial con amplia ventaja. Con el 61,67 % de las mesas informadas, López, del movimiento Imparables, acumulaba 329.690 votos frente a los 25.312 de su único contendiente, Leonardo Huerta.

Aunque formalmente hubo competencia, la candidatura de López no tuvo una disputa real, pues el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, referente del centro político en la última década, declinó participar en la consulta.

López fue alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023, periodo marcado por la gestión de la pandemia de COVID-19. Economista y politóloga, estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una maestría en Administración Pública y Política Urbana de la Universidad de Columbia, además de un doctorado en Ciencia Política de la Universidad Northwestern.

Su trayectoria política comenzó en la década de 1980 con el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, iniciativa que impulsó la convocatoria de una Asamblea Constituyente y culminó con la promulgación de la Constitución de 1991. Posteriormente se destacó como investigadora en denuncias sobre los vínculos entre las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia y dirigentes políticos, investigaciones que la llevaron a recibir amenazas de muerte y a salir temporalmente del país en 2013.

En 2014 regresó a la política electoral y fue elegida senadora por la Alianza Verde con la mayor votación de su partido. En 2018 fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en una coalición que también integró el Polo Democrático Alternativo y el movimiento Compromiso Ciudadano.