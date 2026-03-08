Atención: Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia y es candidata presidencial

Según el boletín número 22 de la Registraduría Nacional de Estado Civil, Paloma Valencia, del Centro Democrático, se convirtió en la ganadora de la Gran Consulta por Colombia y, por defecto, en candidata presidencial. Hasta el momento obtiene 1.718.280 votos y 46,87 %.

La senadora se enfrentó a varios precandidatos de partidos y movimientos de centroderecha y derecha. Entre los aspirantes estuvieron Vicky Dávila, respaldada por sectores independientes; Mauricio Cárdenas, cercano a sectores del Partido Conservador; David Luna, del partido Cambio Radical; Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo; Aníbal Gaviria, apoyado por sectores regionales e independientes; Juan Daniel Oviedo, con respaldo ciudadano; y Juan Carlos Pinzón, avalado por Verde Oxígeno y Alianza Democrática Amplia. Todos ellos compitieron en esta consulta interpartidista que buscaba definir un candidato único de la oposición para las elecciones presidenciales de 2026, contienda en la que finalmente Valencia resultó vencedora.

Desde el inicio del preconteo, Valencia lideró ampliamente la consulta, seguida de Juan Daniel Oviedo,que terminó siendo la gran sorpresa de las consultas, pues obtuvo más del 16% de los sufragios. A este le siguen Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila.

Paloma Valencia

¿Quién es Paloma Valencia?

Paloma Valencia es una abogada, filósofa y política colombiana nacida el 19 de enero de 1978 en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. Desde 2014 se desempeña como senadora de la República por el partido Centro Democrático y en los últimos años se ha consolidado como una de las figuras más visibles de ese sector político.



Valencia proviene de una familia con amplia tradición política e intelectual en Colombia. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia (1962-1966) y del filósofo y académico Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes.

Su formación académica se desarrolló principalmente en esa misma universidad, donde estudió Derecho y Filosofía, además de realizar una especialización en Economía. Posteriormente cursó una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.

Antes de entrar a la política electoral, Valencia trabajó como analista y columnista de opinión en medios de comunicación, y participó en programas radiales de debate político, lo que contribuyó a construir su perfil público.

Paloma Valencia Foto: AFP

Ingreso a la política

Su llegada al Congreso se produjo en 2014, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez la incluyó en la lista al Senado del recién creado partido Centro Democrático. Desde entonces ha sido reelegida y se ha mantenido como una de las principales voceras de esa colectividad en el Congreso colombiano.

En el Senado ha participado en comisiones clave como la Comisión Primera, encargada de temas constitucionales, y en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Paz, además de presidir la Comisión de Instrucción del Senado.

Entre sus principales banderas políticas se encuentran la defensa de las Fuerzas Armadas, el respaldo a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado y la promoción de políticas para el sector agropecuario, especialmente para los productores de café y panela.

Valencia ha sido una figura representativa del uribismo, corriente política asociada al liderazgo de Álvaro Uribe. En el pasado fue una de las líderes de la campaña por el “No” en el plebiscito de 2016 sobre el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, postura que marcó buena parte de su perfil político.

Sus intervenciones en el Congreso y en el debate público suelen centrarse en temas de seguridad, institucionalidad, desarrollo rural y crítica a políticas de gobiernos adversarios.



Aspiraciones presidenciales

Valencia ya había aspirado a la presidencia dentro de su partido en 2018. Posteriormente, en diciembre de 2025, el Centro Democrático la eligió como candidata presidencial para las elecciones de 2026, tras un proceso interno basado en encuestas entre militantes y ciudadanos. Con más de una década en el Senado, Paloma Valencia se ha posicionado como una figura influyente dentro de la derecha colombiana. Su trayectoria combina herencia política, formación académica y presencia constante en el debate público, factores que han contribuido a convertirla en una de las protagonistas del escenario político nacional rumbo a las elecciones presidenciales.