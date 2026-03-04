En vivo
Elecciones Colombia 2026  / Juan Daniel Oviedo responde a De La Espriella por comentario sobre su vida personal

Juan Daniel Oviedo responde a De La Espriella por comentario sobre su vida personal

La carrera por la Casa Nariño se tensiona tras un polémico comentario de Abelardo de la Espriella sobre Juan Daniel Oviedo. Hubo acusaciones de discriminación y respuestas de otros candidatos.

