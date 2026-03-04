Presidente del CNE: “Tenemos casi 750.000 testigos electorales para las elecciones del domingo”

A pocos días de las elecciones parlamentarias y consultas interpartidistas en Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró que el país contará con una cifra histórica de testigos electorales para vigilar el proceso democrático. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario reveló que ya están acreditados cerca de 750.000 testigos electorales para acompañar la jornada del próximo domingo.

“Tenemos hasta el día del domingo en la noche cerca de 750.000 testigos”, afirmó Quiroz, destacando que hace cuatro años la cifra apenas alcanzaba los 200.000 en todo el territorio nacional. El incremento, que cuadruplica el número anterior, responde —según explicó— al lanzamiento de una nueva plataforma digital de postulación y acreditación implementada por el CNE.

Es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral lanza esa plataforma, porque entendimos que los testigos electorales son el actor fundamental en las elecciones. Personas de carne y hueso vigilando las elecciones subrayó.

Impugnación de mesas: procedimiento y límites legales

El tema central de la entrevista giró en torno a la posibilidad de una impugnación masiva de mesas de votación, luego de que el presidente Gustavo Petro sugiriera la necesidad de impugnar para garantizar transparencia en el escrutinio.



En Colombia estarán habilitadas 125.000 mesas de votación distribuidas en los 32 departamentos y 1.104 municipios. Según Quiroz, los testigos electorales tienen la facultad de impugnar una mesa siempre que exista una causal objetiva establecida en la normativa.

El sistema electoral funciona que el testigo electoral, si encuentra algún error y tiene alguna objeción, deberá impugnar en ese momento la mesa que está instalada explicó.

Entre las causales de impugnación se incluyen errores en el diligenciamiento del formulario E-14, inconsistencias matemáticas en el conteo, ausencia de firmas de jurados o irregularidades en las tarjetas electorales. “Son muchas causales: que no concuerde el conteo, que las tarjetas no estén marcadas, que haya error en la suma en el E-14 (…) solamente con las causales que estén ahí establecidas”, precisó. Quiroz fue enfático en que no es posible impugnar sin fundamento: “Si no está dentro de las causales, no”.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

Publicidad

¿Qué pasaría si se impugnan todas las mesas?

Uno de los escenarios planteados durante la conversación fue el de una eventual impugnación masiva de las 125.000 mesas de votación. Aunque el presidente del CNE evitó dar un plazo definitivo, sí reconoció que una situación de ese tipo generaría demoras.

“Nunca ha pasado jamás en la historia de este país que se hayan impugnado todas las mesas, entonces no sabría cuánto tiempo podría llevar”, sostuvo. Sin embargo, estimó que el sistema electoral colombiano es “tan ágil y tan potente” que podría resolver el proceso en un plazo aproximado de ocho días.

Sería irresponsable decirte un término exacto, pero más o menos en ocho días estaría terminando máximo ese escrutinio indicó.

Publicidad

El funcionario advirtió que una revisión masiva implicaría un trabajo manual exhaustivo: “Imagínate, con impugnaciones que son personas de carne y hueso, eso no lo hace una máquina”.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

Rol de los tribunales electorales y escrutinio

En caso de impugnación, el procedimiento contempla la intervención de los tribunales electorales en cada departamento. Las reclamaciones pueden resolverse en instancia municipal o escalar a nivel departamental y, de persistir la controversia, llegar hasta el Consejo Nacional Electoral en Bogotá.

Quiroz también confirmó que, si un testigo no impugna en el momento oportuno, pierde la posibilidad de solicitar revisiones posteriores. “Lo que no haga el testigo en esa mesa, después no pueden elevarse ni solicitar la apertura de las bolsas”, afirmó. Este punto resulta clave dentro del debate político actual, pues refuerza la importancia de la presencia activa de los testigos durante el preconteo y el diligenciamiento de actas.



Empresa privada y preconteo

Durante la entrevista, también se abordó el papel de empresas privadas en el proceso electoral. Quiroz aclaró que el CNE no tiene relación directa con compañías encargadas de logística o transmisión de datos y que su competencia se limita a la inspección, vigilancia y control sobre los testigos electorales.

“El Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna relación con (…) ningún sistema en ese momento. Solamente tenemos control sobre los testigos electorales en el momento de la mesa”, puntualizó.



Resultados el domingo y llamado a la calma

Frente a la expectativa por los resultados preliminares, el presidente del CNE indicó que el país podría conocer los primeros reportes oficiales entre las 5:30 y 6:00 de la tarde del domingo. “Espero que sobre las 5:30, 6 de la tarde tengamos los primeros resultados, muy, muy ágil”, manifestó.

Finalmente, Quiroz hizo un llamado a la tranquilidad y a la participación masiva en lo que calificó como “la fiesta de la democracia”. Recordó que Colombia tendrá la tercera elección más grande de América Latina, después de Brasil y México, por número de mesas instaladas.

Tenemos la tercera elección más grande, más importante de América Latina (…) 125.000 mesas. Eso es absolutamente gigante destacó.

En medio del clima de polarización política, el presidente del CNE insistió en la necesidad de responsabilidad por parte de partidos, candidatos y testigos electorales. “El llamado es a la calma, a bajar ese discurso, esa polarización que nos hace mucho daño”, concluyó.