Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Blu Radio  / Nación  / Director de UNP: "Escolta dice que dinero que le hallaron marcado en sobres fue montaje de policía"

Director de UNP: ”Escolta dice que dinero que le hallaron marcado en sobres fue montaje de policía”

La versión del escolta sostiene que los policías llevaron los sobres al punto de control y que, posteriormente, un oficial ordenó marcarlos con los nombres de siete políticos, incluyendo concejales de Riohacha y diputados

