Soldado mató a hombre en medio de intento de robo en Bogotá: disparó con arma personal

Un soldado profesional del Batallón de Policía Militar No. 24 fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria por decisión de un juez, tras verse involucrado en un hecho que terminó con la muerte de un presunto ladrón en Bogotá.

Los hechos se registraron en la madrugada del primero de marzo de 2025, cuando, según la información conocida, el uniformado habría sido abordado con intención de hurto. En medio de la situación se produjo una riña y el militar sacó su arma personal, con la que disparó contra el supuesto asaltante.

El impacto le ocasionó la muerte a la persona señalada de intentar cometer el robo. El caso fue asumido por la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que el soldado no se encontraba en actos del servicio al momento de los hechos.

De acuerdo con lo establecido, el uniformado estaba en su período de descanso y utilizó un arma de su propiedad, no la de dotación oficial. Por esta razón, la competencia del proceso recayó en la justicia ordinaria y no en la jurisdicción penal militar.



En audiencia realizada en Bogotá, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso judicial para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.