Pacto Histórico insiste en que no hubo suficientes auditorías al software electoral

El Pacto Histórico se pronunció para alertar sobre los riesgos en la transparencia del proceso electoral que, según sus voceros, podrían presentarse debido a lo que consideran una insuficiente auditoría del software utilizado en las elecciones.

El representante Alirio Uribe afirmó que no están denunciando un fraude, sino que, a su juicio, estas alertas buscan prevenir posibles irregularidades.

Además de las preocupaciones sobre la seguridad del software, el bloque político señaló que existe una concentración de funciones en un único proveedor privado del sistema electoral. Ante estas dudas, anunciaron un plan para contar con testigos en la mayoría de los puestos de votación, quienes reportarían en tiempo real los resultados con el fin de consolidar la información de manera simultánea a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Software electoral

“La estrategia es la de hace cuatro años, que nos permitió recuperar más de 500 mil votos al Senado, que es tener testigos de mesa que están fidelizados y capacitados; además, conocen las irregularidades”, explicó Uribe, quien resaltó que existen 22 causales por las cuales un testigo electoral puede impugnar los resultados de su mesa.



Al domingo 1 de marzo, el Pacto Histórico, para la elección de circunscripción nacional, tenía inscritos 45 mil testigos para cubrir 90 mil mesas electorales, es decir, uno por cada dos mesas, y espera que este jueves 5 de marzo, cuando se vence el plazo, ya cuenten con la cifra necesaria para cubrirlas en su totalidad.

Igualmente, exigieron a la autoridad electoral una auditoría técnica independiente con revisión completa del código fuente, así como la publicación de los protocolos de transmisión y consolidación de datos.

Elecciones en Colombia // Foto: AFP

En cuanto a lo planteado por el presidente Gustavo Petro sobre impugnar resultados, la senadora María José Pizarro aclaró que no se trata de una “impugnatón” masiva, sino de reforzar la vigilancia y, en caso de que existan causales, proceder a presentar las reclamaciones correspondientes.

En rueda de prensa, el Pacto Histórico, como bloque, también insistió en que no se ha cumplido la decisión del Consejo de Estado de 2018, que exigió la adquisición de un software que no dependiera de un proveedor privado.