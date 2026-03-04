Así estaba escondida la plata: revelan detalles de la incautación de $145 millones en La Guajira

La Policía reveló detalles del procedimiento de la Dirección de Tránsito y Transporte en el departamento de La Guajira, que dejó al descubierto la forma en que eran transportados 145 millones de pesos en efectivo. Dos ciudadanos fueron capturados, entre ellos Luis Alfredo Acuña Vega, escolta UNP asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

Según la información oficial, el dinero estaba distribuido en una bolsa plástica y en una maleta de viaje, pero además había sido ocultado dentro de prendas de vestir y zapatos tenis, en un intento por camuflarlo durante los controles en carretera.

El efectivo no iba suelto. Estaba organizado en siete bolsas de manila que tenían anotaciones hechas a mano con datos específicos: el nombre de la persona a la que presuntamente iba dirigido el dinero, un número de teléfono y el municipio o corregimiento donde debía ser entregado.

Jaime Luis Lacouture Foto: Facebook Jaime Luis Lacouture

En el baúl del vehículo, los uniformados también encontraron propaganda política educativa a favor de un candidato al Senado, elemento que quedó bajo cadena de custodia como parte del material probatorio.



El coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía, explicó cómo fue hallado el dinero y qué llamó la atención de los investigadores. “Este dinero venía distribuido en una bolsa plástica y en una maleta de viaje, oculto dentro de prendas de vestir y zapatos tenis. El dinero venía distribuido en siete bolsas de manila. Esas bolsas tenían escrito a mano datos como la persona a la que iba dirigido, el número de teléfono y el destino del municipio o corregimiento donde presuntamente debería llegar”, detalló el oficial.

El director agregó que el procedimiento se realizó con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación y del Área de Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal, cuyos investigadores recopilan evidencias para establecer el fin y el objetivo de los recursos incautados. Las autoridades avanzan en el análisis del material recolectado mientras los capturados quedan a disposición de la justicia para que se defina su situación jurídica.