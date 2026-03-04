En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Así estaba escondida la plata: revelan detalles de la incautación de $145 millones en La Guajira

Así estaba escondida la plata: revelan detalles de la incautación de $145 millones en La Guajira

El dinero iba oculto entre ropa y zapatos, distribuido en siete bolsas marcadas con nombres, teléfonos y destinos específicos. En el vehículo también hallaron propaganda política.

Detenido escolta del secretario de la Cámara con dinero en efectivo y publicidad política
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

