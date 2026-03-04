En vivo
Blu Radio  / Nación  / Disidencias se robaron ametralladora M60 y fusiles tras emboscada que dejó tres militares muertos

Disidencias se robaron ametralladora M60 y fusiles tras emboscada que dejó tres militares muertos

Los militares asesinados pertenecían al Batallón de Despliegue Rápido No. 36. El ataque fue atribuido a la estructura ‘Carolina Ramírez’.

