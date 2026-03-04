Guerra entre alias 'El Búho' y 'El Pollo' ha dejado cuatro muertos esta semana en Candelaria, Valle

La comunidad en el corregimiento de Villagorgona en Candelaria, Valle del Cauca, permanece atemorizada ante el recrudecimiento de la guerra entre bandas criminales que delinquen en esa zona del municipio.

En la última semana, han sido asesinadas cuatro personas en hechos relacionados con esta disputa. Entre las víctimas de estos homicidios está Yilber Andrés Zúñiga, quien era funcionario del departamento de Hacienda de la Alcaldía de Candelaria, quien fue alcanzado por una bala perdida, mientras departía en el corregimiento junto a una mujer, quien también murió en ese ataque.

Ante estos hechos de violencia, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario, para atender urgentemente esta situación, estableciendo un fondo de recompensas de 10 millones de pesos para lograr la captura de los responsables de estos homicidios.

"Allí lo que tenemos es una vendetta entre unas bandas delincuenciales, ya se tienen ubicados los nombres de las personas que nos están generando estas afectaciones y que están involucradas en los homicidios de Villagorgona este año. Uno se llama Juan Sebastián Caicedo Mora, que tiene el alias de 'El Búho', y Cristian David Ramírez Torres, que tiene el alias de 'El Pollo'. Vamos a iniciar una labor muy fuerte sacando volantes ofreciendo la recompensa, para que nos ayuden a dar con el paradero de estas personas" aseguró el secretario de gobierno de Candelaria, Eberto Riveros.



En el consejo de seguridad también se habló de otro homicidio ocurrido en el sector del Poblado Campestre en la tarde del pasado martes, donde fue asesinado un hombre en un sitio conocido como El Callejón de San Juan, ahí las autoridades indicaron que se trataría de un hecho ajeno a la situación de Villagorgona y se confirmó la captura del agresor.