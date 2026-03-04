En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Guerra entre alias 'El Búho' y 'El Pollo' ha dejado cuatro muertos esta semana en Candelaria, Valle

Guerra entre alias 'El Búho' y 'El Pollo' ha dejado cuatro muertos esta semana en Candelaria, Valle

Se ha ofrecido una recompensa de 10 millones por la captura de estos delincuentes, quienes serían los responsables de los últimos homicidios registrados en el corregimiento de Villagorgona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad