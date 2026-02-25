En vivo
Declaran alerta roja en Candelaria, Valle, por desbordamiento del río Cauca

Declaran alerta roja en Candelaria, Valle, por desbordamiento del río Cauca

En cuanto a los demás ríos de Cali, según el sistema de alertas tempranas, hay dos que han declarado alerta amarilla: Meléndez y Cali.

