El pago de Renta Joven ciclo 6 será con pico y cédula: revise los números habilitados

Miles de jóvenes en Colombia dependen de un giro que, más que un subsidio, representa la posibilidad de seguir estudiando. Para muchos, el apoyo de Renta Joven significa cubrir la matrícula, pagar el transporte o comprar materiales académicos. Sin ese ingreso, continuar en la universidad o en su día a día sería mucho más difícil.

Desde este 25 de febrero, el programa de Prosperidad Social inició la entrega del pago de Renta Joven ciclo 6, correspondiente a 2025, para 87.963 participantes bancarizados. En esta jornada, la entidad invertirá más de 35.276 millones de pesos.

El desembolso se realizará de manera escalonada bajo la modalidad de pico y cédula, por lo que los beneficiarios deberán revisar el último número de su documento para saber cuándo pueden retirar la transferencia.



Pico y cédula: números habilitados para el pago del ciclo 6

En esta entrega recibirán recursos 86.492 estudiantes de 73 instituciones de educación superior (IES), por concepto de matrícula del segundo semestre de 2025 y apoyos por permanencia y excelencia pendientes del primer semestre. Además, 1.471 aprendices del SENA obtendrán el incentivo correspondiente a agosto y septiembre de 2025.

La transferencia se abonará a la cuenta bancaria registrada según el último dígito del documento de identidad:



1, 2 y 3: 25 de febrero

25 de febrero 4, 5 y 6: 26 de febrero

26 de febrero 7, 8, 9 y 0: 27 de febrero

En cuanto a los jóvenes que reciben el subsidio por modalidad giro, la entidad informó que está a la espera de la entrada en operación del banco encargado. La fecha para estos pagos será anunciada próximamente a través de los canales oficiales.



Prosperidad Social también recordó que en enero autorizó una nueva dispersión para 6.687 participantes que tuvieron fallas en sus cuentas durante el ciclo 5 de 2025. De ellos, 4.216 aún están pendientes y podrán recibir el pago en el ciclo 1 de 2026, siempre que superen las validaciones y tengan su producto financiero activo.



Inicio de pagos del ciclo 1 de 2026

Los participantes que actualmente reclaman por giro y no tienen producto financiero aprobado tienen plazo hasta el 25 de febrero para registrar sus datos bancarios en el Portal del Joven. Este proceso aplica para recibir la transferencia a partir del ciclo 1 de 2026 y se realiza una única vez.

La entidad recomendó a los beneficiarios revisar constantemente su correo electrónico, mensajes de texto y los canales oficiales para mantenerse informados sobre fechas y novedades del programa.