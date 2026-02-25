En vivo
El pago de Renta Joven ciclo 6 será con pico y cédula: revise los números habilitados

El pago de Renta Joven ciclo 6 será con pico y cédula: revise los números habilitados

Según Prosperidad Social, el pago se hará de forma escalonada con pico y cédula, por lo que los beneficiarios deberán revisar el último dígito de su documento para saber cuándo pueden retirar la transferencia.

