Santa Fe vs. Atlético Nacional HOY; EN VIVO, online y gratis la Liga BetPlay 2026

Noche de fútbol en Bogotá gracias al duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026, duelo que estaba aplazado tras la suspensión de partidos en el estadio Nemesio Camacho El Campín por el mal estado de la cancha a inicio de febrero.

Para los dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto es, sin duda, un encuentro crucial en su carrera para llegar a los cuadrangulares finales, mientras que el equipo de Diego Arias busca mantenerse arriba antes de enfrentar a Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana.

Fotos: X @SantaFe @nacionaloficial

Hora partido Santa Fe HOY vs. Atlético Nacional

El balón rodará en el coloso de la 57 desde las 7:00 de la noche de este miércoles, 25 de febrero. Duelo que, además, contará con hinchas locales y visitantes, pues Santa Fe habilitó tribunas para la hincha de Atlético Nacional para este duelo de la Liga BetPlay.



Así podrá ver gratis y EN VIVO Santa fe vs. Nacional HOY

De la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, los hinchas cardenales y verdolagas podrán vivir EN VIVO, online y gratis este encuentro por la Liga BetPlay. Desde las 6:45 de la tarde, a través del canal de YouTube, estarán todas las emociones de este partido.

Así llegan ambos equipos a este duelo

La confianza está alta para ambos equipos, pues, por un lado, Santa Fe venció 2 a 1 al Junior de Barranquilla y escaló posiciones en la tabla general de la Liga BetPlay, mientras que en el caso de Atlético Nacional, los verdolagas tuvieron una noche mágica en Medellín en donde pasaron por encima ante Alianza F.C. con una victoria de 3 a 0.



Posibles alineaciones de Santa Fe HOY vs. Atlético Nacional