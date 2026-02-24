Santa Fe vs. Atlético Nacional: cuándo es, cómo verlo y todo lo que debe saber

Publicidad
Para ponerse al día en el calendario de la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe recibirá a Atlético Nacional este miércoles, 25 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín con el objetivo de conseguir otra victoria que le ayude a escalar posiciones y meterse entre los ocho mejores para pelear los cuadrangulares finales.
Conocido como el ‘clásico rojiverde’, se ha convertido en uno duelo de grandes emociones gracias a la reciente rivalidad entre ambos equipos, en especial durante la época de 2010-2016 en donde fueron los dos clubes más representativos de Colombia a nivel internacional con los títulos de las copas Sudamericana y Libertadores.
Este duelo se encuentra programado para las 7:00 de la noche de este miércoles, 25 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Duelo correspondiente a la fecha 5, que fue aplazado en su momento por el mal estado de la cancha del coloso de la 57.
Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, hinchas cardenales y verdolagas podrán disfrutar este duelo EN VIVO, online y gratis a través del canal de YouTube, el cual podrá acceder sin problema a través del siguiente link: