Santa Fe vs. Atlético Nacional: cuándo es, cómo verlo y todo lo que debe saber

Para ponerse al día en el calendario de la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe recibirá a Atlético Nacional este miércoles, 25 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín con el objetivo de conseguir otra victoria que le ayude a escalar posiciones y meterse entre los ocho mejores para pelear los cuadrangulares finales.

Conocido como el ‘clásico rojiverde’, se ha convertido en uno duelo de grandes emociones gracias a la reciente rivalidad entre ambos equipos, en especial durante la época de 2010-2016 en donde fueron los dos clubes más representativos de Colombia a nivel internacional con los títulos de las copas Sudamericana y Libertadores.



¿Cuándo juega Santa Fe vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay?

Este duelo se encuentra programado para las 7:00 de la noche de este miércoles, 25 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Duelo correspondiente a la fecha 5, que fue aplazado en su momento por el mal estado de la cancha del coloso de la 57.

Santa Fe vs. Atlético Nacional // Fotos: X @SantaFe @nacionaloficial

¿Dónde ver online el partido de Santa Fe y Atlético Nacional?

Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, hinchas cardenales y verdolagas podrán disfrutar este duelo EN VIVO, online y gratis a través del canal de YouTube, el cual podrá acceder sin problema a través del siguiente link:

Boletería Santa Fe vs. Atlético Nacional: estos son los precios

Occidental Preferencial: $175.840

Occidental Platea Alta: $175.840

Occidental Platea Baja: $175.840

Occidental General: $118.720

Oriental Platea: $100.800

Oriental Preferencial: $100.800

Oriental General: $75.040

Lateral Sur: $69.440

Posibles alineaciones del duelo entre Santa Fe y Nacional