Nu aseguró que las fallas de Bancolombia afectan a Bre-B

Bre-B ha sido presentado como una infraestructura esencial para la interoperabilidad y los pagos digitales en el país, por lo que las fallas de Bancolombia habrían afectado al sistema de pagos.

