Nu aseguró que las fallas de Bancolombia afectan a Bre-B

La reciente caída de los canales digitales de Bancolombia no solo dejó memes y quejas en redes sociales, sino que también abrió un debate en el sector financiero de Colombia.

En medio de las dificultades para acceder a cuentas y realizar transferencias, la gerente general de Nu Colombia, Marcela Torres, lanzó una crítica directa: este tipo de fallas podría estar impactando el funcionamiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.



Bre-B en el centro por fallas de Bancolombia

Torres indicó que es "inaceptable" que una entidad como esta se caiga por días y, por extensión, afecte la operación de Bre-B. Según señaló, intentó realizar pagos y transferencias por medio de ese sistema sin éxito.

En su mensaje, la gerente dejó varios puntos sobre la mesa:



Bre-B es un bien público clave para los colombianos.

Se requieren acuerdos de nivel de servicio (SLA) uniformes.

Deben existir consecuencias cuando esos estándares no se cumplan.

El debate no es menor. Bre-B ha sido presentado como una infraestructura esencial para la interoperabilidad y los pagos digitales en el país. Si uno de los actores más grandes del sistema financiero presenta intermitencias, la estabilidad del ecosistema completo entra en discusión.

La crítica pone el foco en la confianza. En un entorno donde las transferencias inmediatas hacen parte del día a día de miles de colombianos, cualquier interrupción golpea la credibilidad de este modelo financiero.



Bancolombia responde: mantenimiento programado y “el dinero está seguro”

Desde Bancolombia, la explicación fue técnica. La entidad informó que las fallas se originaron durante un mantenimiento programado en la madrugada del domingo 22 de febrero, como parte de su proceso de modernización tecnológica.

Según el banco, ocurrió:

