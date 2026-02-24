Hallan agujero de bala en avión de American Airlines en Medellín

Un avión de American Airlines fue encontrado con una perforación que coincide con un posible impacto de bala mientras permanecía en Colombia, según fuentes y documentos revisados por CBS News. El incidente se detectó el lunes, después de que el vuelo 923 cubriera la ruta entre Miami y Medellín la noche anterior.

De acuerdo con la información citada por el medio estadounidense, el agujero fue localizado en el ala derecha de un Boeing 737 MAX 8, específicamente en el alerón. El personal de tierra reportó que la perforación atravesaba completamente esta superficie de control. Hasta el momento, se desconoce cuándo y dónde ocurrió el daño.

¿Qué se sabe del presunto impacto de bala?

Según fuentes consultadas por CBS News, los daños coinciden con un aparente disparo. Se identificó un pequeño orificio circular que sería el punto de entrada, así como afectaciones en el lado opuesto que corresponderían al punto de salida.

El alerón es una superficie ubicada en el borde de salida de cada ala y es fundamental para el control del alabeo de la aeronave, es decir, el movimiento que permite inclinar el avión durante el vuelo.



American Airlines / Imagen de referencia / Foto: AFP

No se reportaron heridos y la aeronave no presentó inconvenientes operativos durante el trayecto, indicó la compañía. “Tras una inspección de rutina, nuestros equipos identificaron una perforación en el exterior de una de nuestras aeronaves en Medellín, Colombia. La aeronave fue retirada de servicio inmediatamente para su posterior inspección y reparación. Colaboraremos estrechamente con las autoridades competentes para investigar este incidente”, señaló American Airlines a CBS News.

La Aeronáutica Civil de Colombia informó a CBS News que inicialmente no tenía conocimiento del caso, pero confirmó que abrió una investigación.

Tras reparaciones temporales, el avión voló el lunes hacia Miami y posteriormente realizó un trayecto a Dallas antes de quedar fuera de operación.