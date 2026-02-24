En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hallan agujero de bala en avión de American Airlines en Medellín

Hallan agujero de bala en avión de American Airlines en Medellín

Un avión de American Airlines presentó un aparente agujero de bala tras aterrizar en Medellín. La aerolínea retiró la aeronave de servicio y las autoridades investigan el hecho.

Publicidad

Publicidad

Publicidad