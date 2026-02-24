En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Infantino celebró nuevo edificio de la Selección Colombia: "Hay amor por el fútbol"

Infantino celebró nuevo edificio de la Selección Colombia: "Hay amor por el fútbol"

En Barranquilla fue inaugurado el Centro de Alojamiento de Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad