Infantino celebró nuevo edificio de la Selección Colombia: "Hay amor por el fútbol"

En Barranquilla, en el sector Alameda del Río, fue inaugurado el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Selección Colombia, una estructura hotelera pensada para que las distintas selecciones nacionales puedan concentrarse y entrenar con todas las comodidades en un mismo lugar.

El evento contó con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol; Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; y Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. También asistieron ex referentes como Francisco Maturana, Carlos Valderrama y Óscar Córdoba.



Infantino hablo en la inauguración

Infantino aseguró que “el fútbol es mágico” y que a donde va en el mundo siempre encuentra un colombiano. Destacó que “el amor que hay en Colombia por el fútbol es algo espectacular” y que siempre es una alegría estar en el país. Resaltó que la selección a nivel juvenil, femenino y mayor “están jugando muy bien” y que Colombia tiene talentos mundiales.

Señaló que el país es una potencia en el fútbol femenino y puso como ejemplo el partido Colombia vs. Inglaterra en Sídney, donde hubo 75.000 asistentes y 72.000 colombianos. Para el dirigente, lo importante es “tocar el corazón de la gente” y afirmó que toda esa pasión merece un trabajo adecuado de la federación, buenas instalaciones y espacios como este centro, que le hacen pensar que todo está hecho para intentar ganar un Mundial. También agradeció a Jesurún y dijo que es “lo mejor que le pudo pasar al fútbol colombiano”.



Estas fueron las palabras de Alejandro Domínguez

AFP

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, por su parte, afirmó que quiere mucho a Colombia y reflexionó sobre la infraestructura que hoy ve en el país. Señaló que se puede creer en grande y recordó que Conmebol ha invertido más de 200 millones de dólares en el fútbol colombiano.



“El dinero es un medio y el objetivo es creer en grande”, dijo. Incluso le expresó a Lorenzo que “son solamente ocho partidos los que hay que ganar para ser campeones del mundo” e invitó a que, por primera vez, haya una final sudamericana en un Mundial.

El nuevo complejo cuenta con más de 40 habitaciones distribuidas en dos pisos —el segundo reservado para la selección mayor—, zonas de barbería, masajes y habitaciones de lujo. Además, los seleccionados tendrán a la mano campos de entrenamiento, fisioterapia, zonas médicas, gimnasio, zonas húmedas y comedores. El hotel será manejado por la federación y contará con expertos en gestión hotelera.

Tras la inauguración, se disputará un partido amistoso sub-17 entre la Selección Colombia y Brasil, como parte de la jornada de celebración.