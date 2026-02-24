Morat consolida su dominio global gracias a este importante hito en su nueva gira

La nueva gira de la banda bogotana Morat ha empezado a dar de qué hablar en poco tiempo, pese que aún no se ha dado alguno de los conciertos de la agrupación. Todo gracias a sus fans, pues han logrado vender una cifra impresionante de fechas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Más de 24 conciertos confirmados.
Estas son las fechas de Morat a nivel mundial
- Chile – Santiago
- Movistar Arena – 8 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 9 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 10 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 14 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 15 de septiembre de 2026
- La banda agotó sus primeras fechas en tiempo récord, lo que llevó a abrir un quinto concierto ante la alta demanda del público chileno.
Argentina – Buenos Aires
- Movistar Arena – 24 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 25 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 26 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 29 de septiembre de 2026
- Las entradas se vendieron en minutos, consolidando a Morat como uno de los actos internacionales más convocantes del año en el país y llevando a la banda a anunciar cuatro fechas.
- Colombia – Bogotá
- Movistar Arena – 14 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 15 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 16 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 21 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 22 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 23 de agosto de 2026
- En casa, la banda alcanzó un hito sin precedentes con múltiples fechas consecutivas completamente agotadas.
España – “Ya Es Mañana World Tour”
- Barcelona – Palau Sant Jordi – 16 de octubre de 2026
- Barcelona – Palau Sant Jordi – 17 de octubre de 2026
- Pamplona – Navarra Arena – 21 de octubre de 2026
- Valencia – Roig Arena – 23 de octubre de 2026
- Sevilla – Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) – 25 de octubre de 2026
- Madrid – Movistar Arena – 27 de octubre de 2026
- Madrid – Movistar Arena – 28 de octubre de 2026
- Madrid – Movistar Arena – 30 de octubre de 2026
- Madrid – Movistar Arena – 31 de octubre de 2026
Un regreso a Bogotá
Morat volverá a casa para dar inicio a una de las giras más importantes de su carrera, y no lo hará en cualquier escenario. La banda bogotana anunció que el ‘Ya es mañana world tour’ arrancará con tres conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Bogotá, los días 14, 15 y 16 de agosto, una decisión que responde tanto a razones emocionales como artísticas.
El anuncio se realizó en una rueda de prensa en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), en un año clave para el grupo, que en 2025 celebró su primer Latin Grammy al mejor álbum pop/rock por Ya es mañana y cerró la exitosa gira Asuntos pendientes, con la que llenó estadios en distintos países de Latinoamérica.