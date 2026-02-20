Susto en El Dorado: un helicóptero de la FAC se cruzó en el despegue de avión de LATAM

Un avión de LATAM Airlines Colombia se vio obligado a suspender su despegue en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se cruzara en su trayectoria. El incidente, ocurrido durante la carrera final de la aeronave con destino a San Andrés, activó de inmediato los protocolos de seguridad de la aerolínea para evitar una colisión.

El vuelo LA4278, operado por un Airbus 320, realizaba las maniobras de salida cuando la tripulación detectó la presencia de la aeronave militar. Ante el riesgo inminente, los pilotos ejecutaron un procedimiento de despegue interrumpido. Según informó la compañía, esta acción priorizó la integridad de los ocupantes, aunque el frenado de emergencia generó daños técnicos en el tren de aterrizaje.

Latam Foto: AFP

"Como consecuencia de la maniobra, la temperatura de las ruedas aumentó, ocasionando su desinflado", detalló LATAM en su comunicado oficial. Debido a esta afectación, el avión tuvo que ser remolcado hacia los hangares para una inspección técnica profunda por parte del equipo de mantenimiento, quedando inhabilitado para completar el itinerario original.



Estado de los pasajeros y reacomodación de vuelos

Tras el incidente, la aerolínea confirmó que los 157 pasajeros y la tripulación resultaron ilesos. El protocolo de evacuación se cumplió mediante el traslado en buses desde la pista hasta la terminal aérea, donde se les brindó asistencia en tierra.

Respecto a la operación hacia el archipiélago, la compañía dispuso la reacomodación de los usuarios afectados. "Quienes deseen continuar con sus planes de viaje serán reacomodados en un vuelo previsto para hoy", indicó la empresa, estableciendo un horario tentativo de salida para las 20:30 hora local.



LATAM enfatizó que sus operaciones se mantienen bajo los estándares de la autoridad aeronáutica colombiana.