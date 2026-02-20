En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Susto en El Dorado: un helicóptero de la FAC se cruzó en el despegue de avión de LATAM

Susto en El Dorado: un helicóptero de la FAC se cruzó en el despegue de avión de LATAM

El vuelo LA4278, operado por un Airbus 320, realizaba las maniobras de salida cuando la tripulación detectó la presencia de la aeronave militar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad