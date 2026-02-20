En vivo
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Bogotá

Recicladores denuncian que el Gobierno no cumplió reunión sobre nuevo modelo de basuras en Bogotá

La reunión, que estaba citada a las 9:00 de la mañana, pretendía organizar los nuevos lineamientos de participación de este gremio en el nuevo modelo de basuras de la ciudad.

