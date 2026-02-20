Recicladores denuncian que el Gobierno no cumplió reunión sobre nuevo modelo de basuras en Bogotá

En la tarde del viernes 20 de febrero, varios recicladores expresaron su inconformidad frente a la falta de presencia del Estado en una de las reuniones que se había pactado entre ambas partes el pasado 12 de febrero, en la que se discutirían los lineamientos de participación que tendrían los recicladores en el nuevo modelo de basuras de Bogotá.

Según Ana Triviño, representante de este gremio por el Quindío, desde el Gobierno les están exigiendo una serie de garantías a los recicladores que no pueden cumplir.

“Estoy muy inconforme con lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda porque nos están irrespetando; nos piden unas garantías a nosotros que ellos deberían darnos. Nos hacen viajar desde todo el país porque se supone que hay organizaciones que nos están representando, lo cual es totalmente mentira. A nosotros no nos representa ninguna organización, nosotros nos representamos solos, por eso estamos aquí”, señaló Triviño.

Reciclaje - Imagen de referencia Creada con IA Grok

La reunión, que estaba citada a las 9:00 de la mañana, no se desarrolló debido a que, según los recicladores, ningún miembro del Gobierno hizo presencia en el lugar.



“Nosotros somos recicladores, pero no somos basura para que nos traten como tal. Merecemos el respeto que cualquier ser humano merece y realmente lo que ellos buscan es todo el tiempo alzar mesas diciendo que no hay garantías, garantías que ellos ni siquiera nos dan”, concluyó.

Esta mesa de concertación se da luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el gremio para levantar los bloqueos y manifestaciones que se venían adelantando en Bogotá por parte de los recicladores, quienes exigían hacer parte de las mesas de diálogo del nuevo modelo de basuras de la ciudad.

Según el acuerdo alcanzado, el Ministerio de Vivienda se comprometió a no expedir modificaciones a la normativa vigente de aprovechamiento que impacten a los recicladores de oficio y a las demás organizaciones antes de la realización de la reunión preliminar que estaba prevista para el 20 de febrero, donde se esperaba que se organizaran los lineamientos de participación en el nuevo modelo de basuras, y una posterior que tendría lugar el próximo 3 de marzo, en la que se presentarían dichos lineamientos.