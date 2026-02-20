Detrás del último proyecto de ‘Bob Esponja’ hubo un colombiano y pocos lo notaron

La industria musical colombiana ha sido pionera en toda la región, hasta el punto de volverse parte del cine y la televisión. Sucedió cuando salió ‘Encanto’ de Disney y participaron Sebastián Yatra y Carlos Vives, o en ‘Zootopia’ con Shakira teniendo la banda sonora oficial y su propio personaje en la película, como estos hay más ejemplos y el más reciente fue de la mano de Nickelodeon.

Uno de los personajes más queridos ha sido ‘Bob Esponja’, este tierno cocinero de hamburguesas que ha conquistado desde chicos a grandes y que en su reciente juego ‘Bob Esponja: la búsqueda de la Cangreburger 2’ hubo nuevamente participación colombiana, al igual que hace unos años J Balvin fue protagonista de una de sus películas como la canción oficial con “Agua”, compuesta de la mano del productor puertorriqueño Tainy.

Manuel Calderón fue contratado como compositor profesional acreditado, integrando el equipo de audio contratado por Nickelodeon, a través del cual asumió un rol creativo central en la construcción musical del juego. Como uno de los dos compositores responsables de la música original, su trabajo dio forma a la identidad sonora, la narrativa interactiva y la experiencia emocional del jugador.

“Mi trabajo requirió una estrecha colaboración con el equipo de desarrollo, la dirección de audio y los responsables de la marca, asegurando que cada pieza musical cumpliera con los estándares creativos y musicales establecidos por la franquicia”, señaló Calderón.



Este ejemplo, como otros, han consolidado a Colombia como referente de la industria del entretenimiento y a sus artistas como personas versátiles a la hora de entrar a ramas más allá de la música.

Bob Esponja ha sido un personaje que ha pasado por generaciones y ha sido parte de la infancia de millones, por lo tanto, participar en un proyecto como este siempre será algo especial, no solo para Calderón, sino para cualquiera.