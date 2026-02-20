En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Detrás del último proyecto de ‘Bob Esponja’ hubo un colombiano y pocos lo notaron

Detrás del último proyecto de ‘Bob Esponja’ hubo un colombiano y pocos lo notaron

La última cinta de este reconocido y querido personaje tuvo su toque colombiano, igual que cuando J Balvin lanzó “Agua” de la mano de Tainy.

Publicidad

Publicidad

Publicidad