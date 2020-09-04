Cada vez falta menos para el tan ansiado estreno de uno de los lanzamientos más importantes de la historia a nivel de videojuegos. Rockstar Games, la compañía detrás del gigante del entretenimiento, ha confirmado recientemente en su cuenta de X que este mismo mes de agosto sus fans podrán disfrutar de un nuevo vistazo en profundidad de su nueva entrega.La presentación llevará por nombre Grand Theft Auto VI: An Extended Look y se estrenará el jueves 27 de agosto a las 3:00 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, equivalente a las 2:00 de la tarde en Colombia.¿Dónde se podrá ver el nuevo avance de GTA 6?Los suscriptores de Netflix serán los primeros en acceder a la presentación, como parte de una alianza inédita entre la plataforma de entretenimiento y la desarrolladora británica. El contenido estará disponible directamente en el catálogo del servicio de streaming.Quienes no tengan una suscripción deberán esperar seis horas. Rockstar confirmó que el avance también será publicado a las 8:00 de la noche, hora de Colombia, en su canal oficial de YouTube y en la página web de Grand Theft Auto VI.¿Cuánto durará el avance de GTA 6?Por ahora, la desarrolladora no ha informado cuánto durará la presentación ni qué aspectos del videojuego serán revelados. Tampoco ha denominado el contenido como el tercer tráiler oficial, por lo que podría tratarse de una muestra más amplia de su historia, escenarios o sistema de juego.Netflix adelantó que el especial permitirá conocer más detalles sobre la nueva entrega, protagonizada por Jason y Lucia, quienes se verán involucrados en una conspiración criminal dentro del estado ficticio de Leonida, territorio en el que se encuentra Vice City.Grand Theft Auto VI ya tiene sus reservas abiertas y tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026. Estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.