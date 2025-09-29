En vivo
Electronic Arts, dueña de videojuego Fifa y Los Sims, vendida por 55.000 millones de dólares

Electronic Arts, dueña de videojuego Fifa y Los Sims, vendida por 55.000 millones de dólares

Uno de los inversionistas es Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump.

Nuevo videojuego FIFA_afp (1).jpg
Nuevo videojuego FIFA
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

La compañía estadounidense Electronic Arts (EA), productora del popular videojuego de fútbol EA Sports FC y el de simulación Los Sims, anunció el lunes su adquisición por parte de un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita por 55.000 millones de dólares.

El consorcio también está conformado por fondos de inversión estadounidenses, entre ellos Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump.

En un comunicado, Andrew Wilson, presidente y director ejecutivo de EA, destacó la labor de los empleados de la compañía y dijo que adquisición ayudará a "abrir nuevas oportunidades a nivel global".

Niño con un videojuego_Grok.jpg
Los videojuegos más usados por los colombianos
Foto: Grok, referencia

EA, que además del EA Sports FC (antes FIFA) es conocida por franquicias populares Madden NFL y Battlefield, registró ingresos de 7.500 millones de dólares en su último ejercicio fiscal.

El cierre de la operación de compra, que aún requiere la aprobación de los accionistas de EA y las autoridades reguladoras, se espera para principios de 2027.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF por sus siglas en inglés) ya posee una participación del 9,9% en EA y renovará su inversión existente como parte de la transacción.

El acuerdo se financiará con unos 36.000 millones de dólares en capital de los miembros del consorcio y 20.000 millones de dólares en deuda comprometida por JPMorgan Chase.

Una vez finalizado el negocio, EA dejará de cotizar en la bolsa de valores Nasdaq, pero mantendrá su sede en Redwood City, California, y seguirá liderada por Wilson.

El acuerdo marca la última gran inversión del PIF en el sector, mientras Arabia Saudita busca diversificar su economía más allá de los ingresos del petróleo.

