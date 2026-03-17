Balacera entre bandas deja menor herido en Buenaventura y destapa alerta por reclutamiento

El barrio Olímpico, ubicado en la comuna 8 del distrito especial de Buenaventura, fue escenario de un nuevo hecho de violencia tras un enfrentamiento entre bandas criminales que dejó como saldo un menor de 5 años herido.

El niño se encontraba al interior de su vivienda cuando se registró un intercambio de disparos, y una de las balas terminó impactándolo en el brazo izquierdo.

El menor fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Desde la administración distrital se activaron las rutas de atención para garantizar la protección del menor y avanzar en las acciones correspondientes frente a este caso. Sobre esta situación, desde la Secretaría de Gobierno indicaron que “se desarrolló un comité con la Fuerza Pública y demás instituciones" y que "se están implementando las medidas pertinentes y se han activado las rutas correspondientes”.

Otro de los hechos que involucra a un menor se presentó en el Bajo Calima, donde una niña reportada como desaparecida habría sido presuntamente reclutada por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.



Según la información conocida, la menor logró escapar y regresar con su familia, lo que permitió activar de inmediato las rutas de atención para su protección.

Estos casos han encendido las alertas en Buenaventura, especialmente por la situación de seguridad que afecta a niños, niñas y adolescentes en esta zona del Pacífico colombiano. Frente a esto, el líder social Camilo Martínez manifestó que “este hecho lo recibimos con profunda tristeza y hacemos un llamado al Gobierno nacional, a la gobernación y a todas las entidades correspondientes para que hagan lo posible por seguir mitigando la violencia en Buenaventura”.

Es de resaltar que este municipio no solo preocupa el enfrentamiento constante entre bandas criminales, sino también la presencia de las disidencias de las Farc, lo que ha generado un llamado urgente a reforzar las intervenciones institucionales en esta región.