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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Balacera entre bandas deja menor herido en Buenaventura y destapa alerta por reclutamiento

Balacera entre bandas deja menor herido en Buenaventura y destapa alerta por reclutamiento

Un niño de 5 años resultó lesionado en medio de un intercambio de disparos en el barrio Olímpico; además, una menor logró escapar tras presunto reclutamiento por disidencias de las Farc.

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