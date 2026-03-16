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Más de 8 horas completa el bloqueo de indígenas en La Alpujarra; aún no hay acuerdos

Según la Gobernación se trata de una petición en particular relacionada con 20 docentes en dos escuelas de estas comunidades, de San Pedro de Urabá y Arboletes.

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