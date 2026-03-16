Más de 8 horas completa el bloqueo de indígenas en La Alpujarra; aún no hay acuerdos

Con carpas, fogones de cocina callejeros, colchonetas en el piso y hasta hamacas, a esta hora hacen presencia unos 500 indígenas en los alrededores del centro administrativo La Alpujarra, para pedir soluciones en varios aspectos, lo que mantiene sin servicios al Concejo y la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Asamblea.

Aunque según la Gobernación se trata de una petición en particular relacionada con 20 docentes en dos escuelas de estas comunidades, de San Pedro de Urabá y Arboletes, la Organización Indígena de Antioquia habla de dificultades en la salud, entrega de tierras, seguridad alimentaria y protección para líderes sociales.

El gobernador Andrés Julián Rendón manifestó que hay una división entre las mismas autoridades indígenas, que pretenden nombrar docentes con sus filiaciones políticas porque los anteriores llegaron a allí con el Gobierno anterior y que esto afecta a unos 55 estudiantes a los que no les dejan ni recibir el programa de alimentación escolar.

"A todas ellas les llegó la atención humanitaria de emergencia, así que no hay razón para que ellos estén aquí protestando, bloqueando, cercenando el derecho de los antioqueños a trabajar, a hacer trámites en la Gobernación de Antioquia, en la Alcaldía de Medellín, solamente por el interés de nombrar 20 docentes", indicó.



El mandatario aseguró que incluso, para mantenerse en la mesa de diálogo con representantes del ente departamental, los caciques exigieron una suma de 130 millones de pesos del transporte. Por su parte, John Carupia, del consejo departamental de autoridades indígenas de Antioquia aseguró que no se sumaron a esta protesta porque ya hubo una miga anterior que resolvió estas problemáticas.

"CODIAN considera que cualquier proceso de concertación o diálogo con el gobierno debe realizarse de manera amplia e incluyente, garantizando la participación de todas las autoridades mayores, de los cabildos y organizaciones indígenas existentes en el departamento de Antioquia, y no únicamente de una organización en particular", agregó.

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La movilización reúne a las comunidades Embera Eyábida, Embera Dóbida, Embera Chamí, Guna Dule y Senú, quienes señalan que tras más de dos años de gobierno departamental no ha sido posible establecer un diálogo directo con el gobernador Andrés Julián Rendón.

Estas provienen de San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Necoclí, Arboletes, Mutatá y comunidades del suroeste del departamento.