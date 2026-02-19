En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Indígenas en Antioquia denuncian que no están recibiendo medicamentos de las EPS intervenidas

Indígenas en Antioquia denuncian que no están recibiendo medicamentos de las EPS intervenidas

En municipios como Frontino hay más de 5.000 indígenas que tienen problemas con su sistema de salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad