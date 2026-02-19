Marchas respaldan alza del mínimo: 19 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 19 de febrero de 2026:



Comienzan a concentrarse manifestantes que respaldan al Gobierno en defensa del alza del salario mínimo y rechazan la suspensión provisional del Consejo de Estado.

Sigue la polémica por declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la muerte del niño Kevin Acosta; atribuyó el fallecimiento a una caída en bicicleta.

El Gobierno Petro descarta ayuda internacional y asegura que la temporada de lluvias está bajo control, pese a la crisis invernal.

Autoridades confirman triple homicidio en zona limítrofe entre Yondó, Puerto Berrío y Remedios, en Antioquia.

Aumenta la angustia por tres jóvenes secuestrados hace cuatros días en la región del Catatumbo; sus familias no tienen noticias de su paradero.

Escuche el programa completo aquí: